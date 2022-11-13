شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء ألبوم صور يمكن مشاركته على Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Google Photos خيار إنشاء ألبوم مشترك - للأشخاص وكذلك للحيوانات الأليفة، حيث قام التطبيق بتجميع جميع الصور التي لديك عن الأشخاص والحيوانات الذين اخترتهم، مما أدى إلى إنشاء ألبوم يحتمل أن يكون ضخمًا يتم تحديثه كلما تم التقاط صور جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحرير هذه الألبومات لإزالة صور معينة حسب تفضيلاتك.

إنشاء ألبوم مشترك مع الأشخاص والحيوانات الأليفة 1. افتح تطبيق Google Photos على هاتفك.

2. اضغط على علامة التبويب المشاركة المتوفرة في أسفل الشاشة.

3. اضغط على خيار إنشاء ألبوم مشترك.

4. حدد الأشخاص والحيوانات الأليفة.

5. اختر الحيوانات والأشخاص الذين تريد تضمينهم في الألبوم.

6. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات عند إضافة صور جديدة تلقائيًا.

7. اضغط على زر التأكيد.

8. اضغط على خيار المشاركة ودعوة الأشخاص عبر رابط أو من خلال تطبيق مراسلة.

إنشاء ألبوم مشترك مع صور مختارة 1. افتح تطبيق Google Photos على هاتفك الذكي.

2. اضغط على زر المشاركة المتاح في الأسفل.

3. اضغط على خيار إنشاء ألبوم مشترك.

4. اختر خيار تحديد الصور.

5. حدد كل صورة من القائمة التي قمت بإنشائها. يمكنك أيضًا إجراء عمليات بحث عن الأفراد والمفضلة ومقاطع الفيديو والصور الذاتية ولقطات الشاشة وأشياء أخرى.

6. اضغط على زر الإضافة.

7. اضغط على زر المشاركة ودعوة الأشخاص عبر رابط أو من خلال تطبيق مراسلة.