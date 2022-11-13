شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء ألبوم صور يمكن مشاركته على Google Photos والان مع تفاصيل الخبر
1. افتح تطبيق Google Photos على هاتفك.
2. اضغط على علامة التبويب المشاركة المتوفرة في أسفل الشاشة.
3. اضغط على خيار إنشاء ألبوم مشترك.
4. حدد الأشخاص والحيوانات الأليفة.
5. اختر الحيوانات والأشخاص الذين تريد تضمينهم في الألبوم.
6. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات عند إضافة صور جديدة تلقائيًا.
7. اضغط على زر التأكيد.
8. اضغط على خيار المشاركة ودعوة الأشخاص عبر رابط أو من خلال تطبيق مراسلة.
1. افتح تطبيق Google Photos على هاتفك الذكي.
2. اضغط على زر المشاركة المتاح في الأسفل.
3. اضغط على خيار إنشاء ألبوم مشترك.
4. اختر خيار تحديد الصور.
5. حدد كل صورة من القائمة التي قمت بإنشائها. يمكنك أيضًا إجراء عمليات بحث عن الأفراد والمفضلة ومقاطع الفيديو والصور الذاتية ولقطات الشاشة وأشياء أخرى.
6. اضغط على زر الإضافة.
7. اضغط على زر المشاركة ودعوة الأشخاص عبر رابط أو من خلال تطبيق مراسلة.