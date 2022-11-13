شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة جوجل Pixel 8 تصل بـ12 جيجابايت رامات ومستشعر جديد بالموجات فوق الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل سلسلة هواتف Pixel 7 الذكية التي تتضمن جهازين - Pixel 7 و Pixel 7 Pro - في حدث أقيم في أكتوبر، حيث تمثل سلسلة هواتف Pixel 7 عودة مجموعة هواتف جوجل المتميزة للشركة وفي الوقت نفسه ، بدأت الشائعات حول الأجهزة التي ستخلف سلسلة Pixel 7 الأخيرة بالفعل في إجراء جولات على الإنترنت، حيث ستتضمن مجموعة الهواتف الذكية الرائدة التالية من جوجل هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro.

ووفقًا لتقرير صادر عن WinFuture، تم الكشف عن بعض التفاصيل الرئيسية حول هواتف جوجل التي ستصل في عام 2023، فيما يذكر التقرير أن هذه التفاصيل تأتي من مصادر التعليمات البرمجية المتاحة للجمهور ومن المتوقع أن تصدر الهواتف القادمة بحلول خريف 2023، وقبل الكشف عن سلسلة Pixel 8، من المتوقع أيضًا أن تطلق جوجل Pixel 7a وجهاز Pixel Urtla المتميز الذي قد يحتوي على تحسينات. الكاميرات.





سلسلة جوجل Pixel 8: تفاصيل متوقعةووفقًا للتقرير، من المحتمل أن يكون للهواتف Pixel 8 و 8 Pro الاسم الرمزي - "Shiba" و "Husky" على التوالي ، وقد تم تسمية الهواتف الذكية Pixel 7 و 7 Pro باسم "Panther" و "Cheetah" على التوالي.

ويتماشى التقرير أيضًا مع شائعة قديمة زعمت أن Samsung تساعد جوجل في تطوير الجيل الثالث من شرائح Tensor أيضًا، ويُزعم أن شريحة Tensor القادمة من جوجل تحمل الاسم الرمزي "Zuma" ومن المتوقع أن تحتوي على نفس مودم G5300 المصنوع من سامسونج والمتوفر على أحدث منصة متنقلة Tensor G2.

وتعمل Samsung أيضًا على مجموعة شرائح Exynos 2300 والتي ستخلف Exynos 2200 SoC التي تشغل الهواتف الذكية Galaxy S22 في بعض الأسواق، وقد لا تحتوي أجهزة سلسلة Samsung Galaxy S23 القادمة على معالج Exynos 2300 ، ولكن يمكن أن تستخدم جوجل هذه الشريحة كنظام أساسي مرجعي لشريحة Tensor التالية.

يشير التقرير أيضًا إلى أن أجهزة سلسلة Pixel 8 القادمة ستوفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وستعمل بنظام Android 14 (الاسم الرمزي Upside Down Cake)، وقد يدعم الإصدار Pro من سلسلة Pixel 8 دقة عرض أعلى (2822 × 1344 بكسل) من هاتف Vanilla Pixel 8 (2268 × 1080 بكسل).

وقد يحتوي هاتف Pixel 8 Pro من جوجل أيضًا على مستشعر بالموجات فوق الصوتية من المتوقع أن يكون أفضل من مستشعر بصمة الإصبع البصري المتاح في سلسلة هواتف Pixel 6 و 7، ومن المحتمل أن تظهر المزيد من التفاصيل حول سلسلة Pixel التالية في الأيام القادمة.