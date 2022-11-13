شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية "تقييد" شخص ما على إنستجرام بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر لك تطبيق مشاركة الصور إنستجرام العديد من خيارات الخصوصية ، بما في ذلك حظر حساب أي مستخدم وكتمه وتقييده، حيث توفر هذه الخيارات الثلاثة ميزات مختلفة لمراقبة خصوصيتك عبر الإنترنت على مواقع الشبكات الاجتماعية، ومع ذلك، يختلف التقييد عن الحظر لأنه يمنح المستخدم وصولاً محدودًا إلى ملف التعريف الخاص بك.

ماذا يحدث عندما تقوم بتقييد حساب على انستجرام لن يتمكن المستخدم المقيد من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أو عندما تقرأ رسائله، لن يتم إخطارك بأي تعليقات أخرى من هذا الشخص في المستقبل.

تقييد شخص ما من خلال الإعدادات 1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي الصغيرة ، المتوفرة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتوفرة في أعلى يمين الشاشة.

4. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

5. اضغط على خيار الخصوصية.

6. ضمن علامة التبويب الاتصالات ، انتقل إلى خيار الحسابات المقيدة.

7. اضغط على زر متابعة.

8. عندما تجد الحساب الذي تريد تقييده من قائمة البحث ، انقر فوق علامة الاختيار تقييد المتاحة بجوار اسم المستخدم الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك النقر فوق علامة الاختيار Unrestrict لإلغاء تقييد شخص ما.

تقييد شخص ما من خلال الملف الشخصي للمستخدم 1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. انتقل إلى الملف الشخصي للمستخدم الذي تريد تقييد حساب انستجرام الخاص به.

3. اضغط على قائمة النقاط الثلاث المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. اضغط على خيار تقييد من القائمة المنبثقة.