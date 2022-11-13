شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرح أبل لإصدار iOS 16.1.1.. كيفية تنزيله وتثبيته على هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديثات iOS 16.1.1 وiPadOS 16.1.1 لأجهزة iPhone وiPad المؤهلة، حيث لا يجلب التحديث الأخير أي ميزات مهمة ولكنه يعمل على إصلاح بعض الأخطاء، وقالت شركة آبل: "يتضمن هذا التحديث إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية ويوصى به لجميع المستخدمين".

ووفقًا لملاحظات إصدار أبل، يأتي التحديث مع إصلاحات للأخطاء وتحسين الأداء، ولم تحدد الشركة ما تم إصلاحه ، ولكن كانت هناك بعض المشكلات التي أثرت على SKAdNetwork للمطورين والشكاوى حول اتصال Wi-Fi.





إليك كيفية تنزيل تحديث iOS 16.1.1 على أجهزة iPhone / iPad الخاصة بهم:1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2. الآن ، اضغط على عام من خيار الإعدادات.

3. انقر فوق خيار تحديث البرنامج وسيُظهر تلقائيًا آخر تحديث متوفر للبرنامج.

4. اضغط على تنزيل وتثبيت.

5. أدخل كلمة مرور iPhone الخاصة بك ووافق على شروط وأحكام Apple.

6. بمجرد التأكيد ، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت iOS 16.1.1.

تحديث برنامج Apple القادم سيكون iOS 16.2، وقد تم طرح التحديث كإصدار تجريبي عام من iOS 16.2 للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام.