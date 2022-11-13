شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن حذف رقم هاتفك المحمول والبريد الإلكترونى من قاعدة بيانات فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح فيس بوك، مؤخرًا خيارًا جديدًا يسمح للمستخدمين بإزالة المعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني من قاعدة بيانات الشركة، ولإزالة رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني من قاعدة بيانات فيس بوك، أكمل الخطوات التالية:

- افتح أداة إزالة جهات اتصال فيس بوك بزيارة الصفحة المخصصة لذلك.

- الآن حدد "رقم الهاتف المحمول" أو "رقم الهاتف الأرضي" ثم انقر فوق "التالي"

- الآن، أدخل رقم هاتفك المحمول حتى يتم التحقق منه بواسطة رمز التأكيد الذي ستتلقاه

- الآن، حدد ما إذا كنت تريد "فيس بوك وMessenger" أو "Instagram" إذا كنت تريد التحقق من البيانات الموجودة على أي منها.

- علاوة على ذلك، أدخل رمز التأكيد الذي سيصلك في رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني ، ثم انقر فوق "التالي"

- إذا تم اكتشاف رقم هاتفك ، فستتلقى رسالة تنص على "وجدنا هذا الرقم"

- سيسألك فيس بوك أيضًا عما إذا كنت تريد حذف رقم هاتفك

- انقر فوق الخيار "تأكيد" إذا كنت تريد حذف رقمك

- بعد ذلك ستصلك رسالة تفيد بأن "طلبك كان ناجحًا"

ما هي أداة إزالة جهات اتصال فيس بوك؟يمكنك استخدام أداة إزالة جهات اتصال فيس بوك لمعرفة ما إذا كان رقم هاتفك أو رقم الخط الأرضي أو عنوان بريدك الإلكتروني محفوظًا في قاعدة بيانات فيس بوك. يسمح لك بمطالبة فيس بوك بإزالة البيانات ووضعك في قائمة الحظر ، ما يمنع المستخدمين الآخرين من تحميل بياناتك في المستقبل.

كيف تقوم بحذف أصدقاء فيس بوك بشكل جماعي أو جماعي؟- قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك الخاص بك

- انقر فوق ارتباط "الحساب" الذي يظهر في الزاوية اليمنى العليا من صفحتك الرئيسية

- الآن ، حدد "تعديل الأصدقاء" من القائمة المنسدلة

- من خلال التمرير أو كتابة اسم في شريط البحث ، يمكنك العثور على الأصدقاء الذين تريد حذفهم

- لإزالة صديق ، انقر على "X" بجوار اسمه أو اسمها ، ثم حدد "إزالة الصديق". في صفحة تحرير الأصدقاء ، يمكنك إلغاء صداقة أي عدد تريده من الأشخاص

ما هي أسرع طريقة لحذف الأصدقاء على فيس بوك؟-اضغط على أيقونة البحث التي تظهر في الجزء العلوي من فيس بوك

- انتقل إلى هذا الملف الشخصي عن طريق كتابة اسمه في شريط البحث العلوي

- اضغط على أيقونة الأصدقاء الموجودة أسفل صورة الغلاف

- أخيرًا ، انقر على "إلغاء الصداقة"> "موافق"