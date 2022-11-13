شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة جديدة لتقليل الإشعارات على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن واتس آب يختبر تحديثا جديدًا لمستخدمي أندرويد والذى يتيح ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بكتم صوت المجموعات التي تضم أكثر من 256 شخصًا بشكل افتراضي، سيحدث هذا عندما يتجاوز عدد المشاركين في المجموعة علامة 256.

وسيقوم واتس آب تلقائيًا بكتم صوت المجموعة بمجرد إضافة العضو رقم 257، ومع ذلك ، يمكنك اختيار إلغاء كتم صوت المجموعة ولكن يجب أن يتم ذلك يدويًا، ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة للمستخدمين عندما لا تكون المجموعة خاضعة للإشراف الجيد ، ولا ترغب حتى في المشاركة في المناقشة.

وتتوفر ميزة تقليل الإشعارات الجديدة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي المحدود وتقوم الشركة بإضافة هذه الميزة تدريجيًا إلى المزيد من أعضاء الإصدار التجريبي. قد يضيف واتس آب أيضًا هذه الميزة إلى إصداراته المستقرة قريبًا.

وبخلاف الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف (لكل من المجموعات والأفراد) ، تتيح منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta لمستخدميها إجراء مكالمات صوتية / فيديو جماعية وتخزين المستندات المهمة والمزيد، وفي الآونة الأخيرة، زاد واتس آب من عدد أعضاء مجموعته من 256 إلى 1024 عضوًا.

وكانت هذه إضافة مفيدة إلى النظام الأساسي حيث تتيح الخدمات المنافسة مثل Telegram للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 200000 عضو في كل مجموعة، ومع ذلك ، يمكن أن يكون أحد الجوانب السلبية لترقية حد المجموعة هو زيادة الإشعارات.



وكانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدمين من خلالها منع أنفسهم من الانغماس في الرسائل الواردة من مجموعة بها العديد من الأعضاء النشطين هي من خلال تعطيل إشعارات مجموعة (مجموعات) معينة يدويًا، ومع ذلك ، سيتغير هذا قريبًا بمجرد أن يختبر واتس آب حلاً جديدًا لمستخدمي أندرويد والذي سيقلل تلقائيًا من عبء الإشعارات على مستخدميه.