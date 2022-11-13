شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إخفاء تطبيق على هاتفك الأندرويد بدون حذفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من التطبيقات على الهواتف الذكية لكل شخص والتي تخزن الكثير من البيانات الشخصية، وحتى مع استخدام كلمة مرور شاشة القفل الآمنة، فقد يتم اختراق معلوماتك الشخصية إذا تمكن شخص ما من فتح قفل هاتفك الذكي، وللتعامل مع مثل هذه المواقف، يمكنك إبقاء تطبيقاتك الخاصة أو المهمة مخفية عن الأنظار.

إن مجرد تعطيل التطبيق أو إلغاء تثبيته ليس هو الطريقة الوحيدة لإخفاء التطبيق لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان جميع بيانات التطبيق، ولمنع كل ذلك ، يمكنك إخفاء التطبيقات على هاتف Android الخاص بك دون حذفها أو تعطيلها،

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:



إخفاء التطبيقات على هاتفكتتمتع هواتف Android بميزة مدمجة تسمح لك بإخفاء تطبيقاتك دون حذفها أو تعطيلها. تتيح لك الميزة أيضًا إعداد رمز مرور وتساعدك على استعادة تطبيقاتك المخفية وقتما تشاء.

1. انتقل إلى إعدادات هاتفك الذكي.

2. قم بالتمرير لأسفل وانتقل إلى علامة التبويب الخصوصية.

3. ضمن علامة التبويب حماية الخصوصية، انقر فوق خيار إخفاء التطبيقات.

4. أدخل كلمة مرور الخصوصية الخاصة بك، وفي الشاشة التالية، ستجد قائمة بالتطبيقات التي يمكنك إخفاءها على هاتفك الذكي.

5. قم بتشغيل زر التبديل للتطبيقات التي تريد إخفاءها.

6. قم بتعيين رمز مرور للتطبيقات المخفية. من المهم ملاحظة أن رمز المرور يجب أن يبدأ وينتهي بـ #. سيساعدك رمز المرور هذا في رؤية تطبيقاتك المخفية على هاتفك الذكي.

7. الآن ، التطبيقات التي اخترتها مخفية.

يمكنك استخدام التطبيقات المخفية ببساطة عن طريق إدخال رمز المرور على لوحة الاتصال بهاتفك لأنها لن تظهر في درج التطبيقات بهاتفك الذكي. تعمل التطبيقات المخفية بشكل طبيعي، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية لهذه التطبيقات، مما يجعلها تبدو غير موجودة على هاتفك الذكي.