شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى تدرس تسريح بعض العمالة وتجميد التوظيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع بوب تشابيك الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، "بعض التخفيضات في عدد الموظفين" بمجرد أن تراجع الشركة إنفاقها، وفقًا لمذكرة مسربة نشرتها قناة سي إن بي سي. وبحسب ما ورد، ستجمد الشركة أيضًا معظم عمليات التوظيف، وستجلب موظفين جددًا فقط في "المناصب الأكثر أهمية في إدارة الأعمال"، وفقا لتقريرموقع The Verege.

وإذا انتهى الأمر بـ Disney بإجراء جولة تسريح للعمال، فستكون بعيدة عن كونها الشركة الوحيدة بين الشركات التي تدفع خدمات البث وتحافظ على عمالها، وفقد عشرات العمال وظائفهم في Warner Bros. Television و HBO Max هذا العام، وقامت Netflix أيضًا بتسريح مئات الموظفين هذا العام أثناء الإبلاغ عن نمو أبطأ للمشتركين، لكنها لاحظت خلال مكالمة الأرباح الأخيرة أن أعمالها لا تزال مربحة، على عكس منافسيها في البث المباشر المتميز بما في ذلك ديزنى.

وتوقع تشابك أن تصبح الخدمات مربحة بحلول نهاية عام 2024.

وحتى الآن، لا توجد أي تفاصيل حول عدد العمال الذين قد يتأثرون، حيث ستبدأ ديزني بتشكيل "فريق عمل لهيكل التكلفة" لتصفح مواردها المالية، ومع ذلك فإن احتمالية تسريح العمال تلوح في الأفق بعد مكالمة الأرباح عندما قالت المديرة المالية كريستين مكارثي إن ديزني "تقيم بنشاط قاعدة التكلفة لدينا حاليًا ، ونحن نبحث عن كفاءات ذات مغزى".