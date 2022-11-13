أداة من فيسبوك تساعد في حماية خصوصية بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول

أداة من فيسبوك جديدة تساعدك في نقطة مهمة من ناحية الخصوصية، في الآونة الأخيرة ظهرت شكاوي من مستخدمي فيسبوك في أن هناك من يستطيع الوصول الى رقم الهاتف المحمول الخاص بهم او البريد الإلكتروني او أي معلومات خاصة رغم ان أصحاب هذه المعلومات يقومون بحفظها واخفائها عن الجميع، تكون Only Me بمعنى اصح أي لا يستطيع أحد الوصول اليهم نهائيًا، لكن كيف ذلك؟ كيف يمكن لشخص الوصول لمعلومة صاحبها قد اخفاها؟ سنتحدث قليلًا عن تفسير هذه المشكلة، كيف تحلها؟ فتابع معنا.

كيف تخرج معلوماتك رغم حفظك لها؟

في الواقع المشكلة ليست من حسابك ولا يمكن ان نقول ان معلوماتك قد خرجت بتسريب او شيء آخر، الفكرة كلها بأن المعلومات الخاصة بك مع شخص آخر وقد قام هو برفع هذه المعلومات ضمن مزامنة جهات الاتصال مع فيسبوك، بمعنى انك انت لم تقم بنشر هذه المعلومات لكن الفكرة كلها ان هذه المعلومات لدى شخص آخر، هذا الشخص قام بمزامنة جهات الاتصال الخاصة به مع انستجرام او فيسبوك فتم حفظ هذه المعلومات على الموقع وصارت متاحة للجميع عن طريقه، الموضوع ليس بهذه البساطة لكن لسنا هنا لنشرح التفاصيل الكثيرة بداخل هذا الأمر، فيسبوك ردًا على هذه المشكلة قامت بإنشاء أداة جديدة تحلها عن طريق مسح هذه المعلومات من الموقع، ومن ثم اخبارك ان قام أحد برفع هذه المعلومات من جديد، فكيف تستعملها؟ تابع معنا.

استعمال أداة فيسبوك الجديدة

اختر ما تريد مسحه سأختار في حالتنا هنا رقم البريد الالكتروني

في حالة اختيارك ان تدخل رقم الهاتف المحمول ادخل رقم الهاتف المحمول بشكل صحيح وتأكد من مفتاح الدولة الخاصة بك، وأيضًا اختر اين تريد البحث عن هذه المعلومات

في حالة اختيارك للبريد الإلكتروني سيطلب منك البريد الإلكتروني

ستصلك رسالة على ما اخترته (البريد او الهاتف) للتأكيد فحسب

بعد كتابتك لكود التأكيد سيخبرك الموقع بأنه سيقوم بمسح البيانات الخاصة بما اخترته فاضغط Confirm

هكذا تم مسح كل البيانات المخزنة وسيتم حظر رفع هذه المعلومة على فيسبوك بعد ذلك