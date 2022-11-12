شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقرر إنهاء العمل على بعض من منتجاتها ومشاريعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون تنفيذيون لدى شركة ميتا خلال اجتماع مفتوح للموظفين أمس إنها ستُنهى إنتاج الشاشة الذكية، بورتال Portal، كما أنها ستنهى العمل على مشروعها الخاص بالساعات الذكية، وفقا لما نقلته aitnews.

وليس من المستغرب أن تخطو ميتا هذه الخطوة، إذ أفادت تقارير سابقة نُشرت قبل 5 أشهر أن الشركة تخطط للتوقف عن صناعة نسخة المستهلكين من شاشتها الذكية بورتال، لتركز عملها بدلًا من ذلك على قطاع الأعمال

وذكر تقرير نشره موقع The Information فى 9 يونيو الماضى أن الشركة تريد إنهاء العمل على مشروع نظارات الواقع المعزز التى كان من المتوقع أن تُطرح فى الأسواق عام 2024.

وأكدت مصادر مطلعة حينئذ لموقع The Verge أن التغير فى إستراتيجية ميتا جاء بسبب قلق المستثمرين من المليارات التى تنفقها الشركة على مشاريع ليس لها ثمرة مادية حتى الآن، والمقصود هنا هو الميتافيرس.

وكانت ميتا قد أطلقت الإصدار الأول من شاشات بورتال عام 2018، حين كان اسمها فيسبوك، وذلك بهدف حث المستخدمين على التواصل على نحو أكثر عن طريق تطبيق التراسل الفورى مسنجر، وبهدف منافسة شركتى جوجل وأمازون اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من هذا السوق.

ولكن الأرقام تشير إلى أن الشركة لم تنجح فى ذلك، فبحسب شركة أبحاث السوق، آى دى سى IDC، فإن الشركة باعت نحو 800,000 وحدة من شاشاتها الذكية، وهذه الأرقام تجعل حصة ميتا من سوق مكبرات الصوت والشاشات الذكية لا تتجاوز 1% فقط.

وأعلن الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، يوم الأربعاء فى رسالة بعثها إلى موظفى الشركة عن تسريح 11,000 موظف، أى نحو 13% من قوتها العاملة، وهو أول تسريح جماعى للموظفين فى تاريخ الشركة الذى يبلغ 18 عامًا.

يُذكر أن أقسامًا أخرى تأثرت كثيرًا بعملية التسريح، مثل: قسم التعلم الآلى الذى سُرِّح موظفوه بالكامل، مع أن زوكربيرج قال فى رسالته إن الشركة تريد التركيز على مجالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل: محرك اكتشاف المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي.

ورغم قلق المستثمرين، فإن زوكربيرج لا يزال يصر على التركيز على الميتافيرس، وهو ما ذكره فى رسالته أيضًا، مع أن الاستثمار فى هذا المجال كلّف شركة ميتا أكثر من 9.4 مليارات دولار حتى الآن فى عام 2022، وتتوقع الشركة أن الخسائر ستزداد أكثر على أساس سنوى.