شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تهديد مميت لملايين البشر من اختفاء الجليد فى القطب الشمالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة من العلماء بالتوازى مع المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ النقاب عن خطر اختفاء الجليد فى القطب الشمالى فى الصيف، وفقا لما نقلته RT.

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن المنطقة قد تفقد فى غضون عشر سنوات الجليد البحرى تماما، وفقا لتقرير العلماء، ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة لعشرات الملايين من الناس.

وتقول الباحثة جولى بريجهام من جامعة ماساتشوستس، "لا يمكننا عمل أى شىء حيال ذلك. لقد أخطأنا وتركنا النظام (المناخي) يسخن أكثر من اللازم فعلا".

ووفقا لتوقعات الخبراء، سيؤدى تقلص مساحة الجليد إلى كشف المحيط المتجمد الشمالى المظلم، الذى سيمتص الحرارة بدلا من عكسها، ما سيؤدى إلى ارتفاع مستوى الاحترار العالمى، كما يمكن ان يؤدى هذا إلى أكبر ذوبان للجليد منذ 130 الف عام، سيؤثر فى المناطق الساحلية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الأوروبى توصل إلى اتفاق بشأن مشكلة الاحتباس الحرارى واعتمد قانونا بشأن تقليل الانبعاثات الضارة فى الغلاف الجوى بحلول نهاية العقد.

ويحدد هذا الاتفاق أهداف دول الاتحاد الأوروبى فى الحد من الانبعاثات من النقل وتدفئة المبانى والزراعة والنفايات وغيرها، وبموجب القانون الجديد ، يجب خفض الانبعاثات من هذه المناطق بنسبة 40% مقارنة بعام 2005.