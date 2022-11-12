شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تتجه لفتح تصميم موصل شحن السيارات الكهربائية الخاص بها للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بشحن EV الخاص بك وهو الشحن الخاص بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، فإن نوعى الموصلات الوحيدين المتاحين قد يكونوا غير متوافقين.

وتمتلك تسلا موصلها الخاص والذي تم تطويره في دفاع الشركة عندما كانت لا تزال لوحيدة التي تقدمه، ويستخدم الجميع معيار أمريكا الشمالية الحالى وهو نظام الشحن المشترك (CCS)، ويبدو أن تسلا تأمل في قلب تلك الديناميكية معلنة أنها "تفتح تصميم موصل EV الخاص بها للعالم.

وتطلق تسلا مواصفاتها وتصميمات الإنتاج للموصل ، والتى تعيد تسميتها باسم معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) ، على أمل أن تدمج شبكات الشحن مثل Electrify America و Chargepoint أجهزة الشركة فى محطاتها، وتجادل تيسلا بأن NACS لا يحتوي على "أجزاء متحركة وهو نصف الحجم حسبما نقل Engadget.

وتؤكد الشركة أن هذه الشبكات يجب أن تتبنى تقنيتها لأن "عدد مركبات NACS يفوق عدد مركبات CCS ثنائية لواحد ، وشبكة Tesla's Supercharging لديها 60% من وظائف NACS أكثر من جميع الشبكات المجهزة CCS مجتمعة."

وهذه الأرقام هي نتيجة مباشرة للريادة المتعددة السنوات التي احتفظت بها تسلا على منافستها في الوصول إلى السوق، وهي قيادة تتقلص بسرعة مع العلامات التجارية البارزة في الصناعة مثل GM و Honda وأودي محوراً للكهرباء ويهيمن صناع صينيون مثل BYD على مساحة EV في أكبر سوق في آسيا.

وتدعى تسلا أن "مشغلى الشبكات لديهم بالفعل خطط قيد التنفيذ لدمج NACS فى أجهزة الشحن الخاصة بهم" ، دون تحديد الشبكات التى تقوم بذلك وعلى أى نطاق، وتتطلع الشركة إلى مستقبل السيارات الكهربائية التى تدمج تصميم NACS والشحن في شبكات تسلا للشحن الفائق والشحن في أمريكا الشمالية.

تساءل التقرير، لماذا قررت تسلا أن في الوقت الحالي هو الأفضل لفتح معيارها لبقية الصناعة.