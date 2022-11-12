شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تيك توك تختبر ميزة التسوق داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ميزة التسوق داخل التطبيق من تيك توك في الظهور في السوق الأمريكية، حيث تختبرالشركة في ميزة TikTok Shop هذا الأسبوع، والتي تتيح للمستخدمين شراء العناصر مباشرة داخل تطبيق تيك توك.

لطالما كانت التجارة الإلكترونية محل تركيز لـ "تيك توك" ، ولكن بدايتها أبطأ في الولايات المتحدة عنها في مناطق أخرى مثل آسيا.

كانت الشركة قد جربت سابقًا Shopify علامة تبويب التسوق وتستعد لجلب ميزات التسوق المباشر إلى الولايات المتحدة بعد بداية بطيئة كما ورد في وقت سابق من هذا العام.

أكدت المتحدثة باسم تيك توك ، Laura Perez ، أنه يتم اختبار الميزة الجديدة في الولايات المتحدة ولكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حسبما نقل موقع TheVerege.

كان يقتصر سابقًا على المملكة المتحدة وإندونيسيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. وفقًا لـ Semafor ، تدعو تيك توك الشركات الأمريكية إلى برنامج التسوق الجديد، مع وصول الوصول إلى البائعين الدوليين في النهاية.

تتطلع TikTok أيضًا إلى التسوق المباشر في الولايات المتحدة، حيث أقامت شراكة مع الشركات لتقديم الميزة للمستخدمين في موسم العطلات. علاوة على ذلك كانت المنصة تقوم بالتوظيف للوظائف المتعلقة بمراكز الوفاء التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي من شأنها أن توفر التخزين والعائدات للعملاء.

"شهدت صناعة التجارة الإلكترونية نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة وأصبحت مساحة متنازع عليها بشدة بين شركات الإنترنت الرائدة، ولا يمكن الاستهانة بنموها المستقبلي"، كما جاء في إحدى قوائم الوظائف. "مع وجود ملايين المستخدمين المخلصين على مستوى العالم، نعتقد أن تيك توك هي منصة مثالية لتقديم تجربة تجارة إلكترونية جديدة تمامًا وأفضل لمستخدمينا."