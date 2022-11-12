شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تضيف الساعة إلى دليلها المباشر.. وتقدم خدمة جديدة لتليفزيون آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت يوتيوب TV أكبر خدمة بث تليفزيوني مباشر في الولايات المتحدة - ساعة إلى دليلها المباشر، وهى إضافة صغيرة، وليس الأمر كما لو أنه قد لا يكون هناك بالفعل عدد من الطرق لمعرفة الوقت، سواء كان ذلك على معصمك أو على هاتفك أو على الحائط. لكن YouTube TV متحمس جدًا بشأنه لدرجة أنه صنع صورة GIF للاحتفال بالإضافة.

وفي أخبار أخرى على يوتيوب TV ، أصبح لدى آبل TV واجهة مستخدم "يوتيوب تى في" المحدثة التي تتجنب أكبر شبكة - والتي ربما كانت أسهل قليلاً في القراءة - للصناديق الأصغر التي كانت تستمتع بها الأنظمة الأساسية الأخرى لبعض الوقت.

هذا ملحوظ تأتى لعدة أسباب، الأول هو أنه تصميم أفضل وأكثر تطوراً. ثانيًا، تحصل على توصيات عند الانتقال إلى الدليل المباشر لأول مرة، والذي يمنح YouTube TV فرصة أخرى لتزويدك بشيء قد ترغب في مشاهدته، بدلاً من الاضطرار إلى التفكير بنفسك حسبما نقلت Engadget.

يضم "يوتيوب تى في" أكثر من 5 ملايين مشترك اعتبارًا من يونيو 2022 - حوالي 1.4 مليون أكثر من أقرب منافس له ، Hulu With Live TV. إنه متاح على كل منصة بث رئيسية، من Apple TV المذكورة أعلاه إلى Roku و Amazon Fire TV، وGoogle TV وكذلك على العديد من أجهزة التلفزيون الذكية ، وفي متصفح الويب.