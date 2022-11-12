شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة الدولار والتضخم يقلص إيرادات تسلا العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت تسلا تكاليف نقل متزايدة مقترنة بـ "تضخم تكلفة المواد الخام" ، ونقص مستمر في المكونات وارتفاع قيمة الدولار في الربع الثالث، وكلها تآكلت في إيراداتها الفصلية (21.45 مليار دولار مقابل 21.96 مليار دولار المتوقعة).

ومع ذلك لا يزال صانع السيارات EV قادرًا على تسجيل سجلات الإنتاج في كل من مصانعها. وفقًا لتقرير الإنتاج الفصلي للشركة الذي نُشر في بداية الشهر، قامت تسلا ببناء 365923 مركبة في الربع الثالث وسلمت 343.830 سيارة فقط.

بلغت الإيرادات من مبيعات السيارات 18.69 مليار دولار في الربع الأخير، بزيادة قدرها 55 في المائة على أساس سنوي، مما ساعد الشركة على استعادة بعض الزخم المفقود خلال الربع الثاني الأبطأ حسبما نقل موقع Engadget.

انخفضت القيم في سهم تسلا بأكثر من 17 في المائة منذ نشر ذلك التقرير، وفقًا لتقارير CNBC، وانخفضت بأكثر من 5 في المائة منذ إغلاق السوق يوم الأربعاء الماضى عندما تم إصدار أرباح تسلا.

شهد الربع الثالث أيضًا مغادر أندريج كارباثتى مدير الذكاء الاصطناعي في تسلا، الشركة بعد نصف عقد من ترؤسه لتطوير ADAS للشركة.

على الرغم من هذه الخسائر الأخيرة، فقد شهدت تسلا مضاعفة أرباحها خلال العام الماضي لتصل إلى 3.29 مليار دولار، و "يبدو أنه سيكون لدينا نهاية أسطورية للعام ،" قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خلال مكالمة مع المستثمرين. "لدينا طلب ممتاز على Q4 ونتوقع بيع كل سيارة نصنعها لذلك."