شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيناتور يطالب بإجابات من إيلون ماسك حول منتحلي تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتذب سلسلة منتحلي الشخصية على تويتر التدقيق من السياسيين، حيث أرسل السيناتور إد ماركي خطابًا إلى رئيس الشركة إيلون ماسك يطالب فيه بإجابات بخصوص المحتالين على المنصة، ويريد ماركي أن يعرف كيف أن تويتر لا يسمح فقط لمراسل صحيفة واشنطن بوست بإنشاء حساب تم التحقق منه ينتحل شخصية السناتور مع اشتراك بقيمة 8 دولارات، ولكنه أخبر المستخدمين في نافذة منبثقة أن التحقق كان بسبب دور في الحكومة . قال ماركي إن هذا كان على الرغم من وجود علامة اختيار للحساب الحقيقي.

يريد ماركي أيضًا من تويتر أن يشرح بالتفصيل عملية التحقق الخاصة به، بما في ذلك المقارنة مع الطريقة السابقة. سأل ماسك عما إذا كان تويتر سيعيد عمليات التحقق القائمة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف سيمنع الحسابات المزيفة من تلقي العلامات الزرقاء، أعطى السناتور مهلة لإيلون ماسك حتى 25 نوفمبر للرد.

كان الزعيم السياسي صريحًا في نقده، واتهم ماسك بإجراء سلسلة من التغييرات "العشوائية" على موقع تويتر والتي تضمنت تفكيك وسائل الحماية من المعلومات المضللة. وأضاف ماركي أن الخدمة سرعان ما أصبحت "الغرب المتوحش لوسائل الإعلام الاجتماعية" ومن واجبها منع الخداع والتلاعب من التجذر.

لم يعلق ماسك على الرسالة ، وأغلق تويتر فريق الاتصالات بشكل فعال. جادل رجل الأعمال في السابق بأن الدفع مقابل التحقق يضفي الطابع الديمقراطي على الميزة ، وفي تغريدة حديثة زعمت أن تويتر يدعم صحافة المواطنين على الرغم من معارضة "النخبة الإعلامية".

ليس هناك من يقين من أن الرسالة ستترجم إلى إجراءات حكومية، لا سيما عندما يمكن أن تغير انتخابات التجديد النصفي الأخيرة ميزان القوى في الكونجرس في يناير.

قد يعالج قرار تويتر بوقف اشتراكات بلو مؤقتًا ردًا على انتحال الهوية، ناهيك عن علامات الاختيار "الرسمية" الخاصة بالشركة "إيقاف التشغيل مرة أخرى مرة أخرى"، بعض مخاوف ماركى. ومع ذلك من الآمن القول إن الرسالة تزيد من الاضطرابات المحيطة بنظام الدفع مقابل التحقق الجديد.