شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "التصيد" و"انتحال الشخصية".. أبرز أسباب توقف خدمة "تويتر بلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت خطة الملياردير التقنى إيلون ماسك لإضفاء الطابع الديمقراطي على التحقق من تويتر أقل من يومين فقط، حيث قام تويتر مؤقتًا بسحب عمليات الاشتراك الجديدة في "تويتر بلو" بعد تجاوز النظام الأساسي بواسطة المتصيدون الذين تم التحقق منهم. أخبرت الشركة أن اشتراكات الموظفين كانت معلقة "للمساعدة في معالجة مشكلات انتحال الهوية" ، وفقًا لـ زوي شيفر من شركة Platformer اتضح أن التحقق المدفوع كان فوضى بقدر ما توقعه الجميع تقريبًا.

في البداية بدا الأمر كما لو أن لدى تويتر خطة لمعالجة مشكلة انتحال الهوية. قُبيل إطلاق "تويتر بلو" الجديد، أدخل شارة "رسمية" منفصلة يتم إلحاقها بـ "الحسابات الحكومية والشركات التجارية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الرئيسية والناشرين وبعض الشخصيات العامة". لكن ماسك غير رأيه بسرعة وأنهى الفكرة بعد ساعات قليلة من إعلانها وبدأ التحقق المدفوع الأربعاء بدون التسمية.

وباتت الأمور تسوء على الفور تقريبًا، حيث نشر حساب نينتيندو مزيف صورة لماريو يقلب الجميع. كذلك قام حساب مزيف لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق لتوني بلير بإعادة تغريد لحساب مزيف أيضا لجورج بوش الرئيس الأمريكيى الأسبق حسبما نقلت Engadget.

كذلك قام البابا يوحنا بولس، الذي تم التحقق منه ، بتغريد نظريات المؤامرة على حساب مارتن لوثر تم التحقق منه، والذي كان يرد على مقلد تم التحقق منه للبابا فرانسيس. بالإضافة إلى حساب يتنكر في صورة موقع تويتر الرسمي Verified Twitter على رسائل الخداع المشفرة.

رد موقع تويتر بوقف اشتراكات "بلو" للحسابات الجديدة، لكن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر على طوفان التصيد الذي تم التحقق منه. ظهرت الحسابات المزيفة للتفاعل مع منتحلي الشخصية الآخرين.

كان أحد أكثر الأمثلة انتشارًا هو حساب Eli Lilly الذي تم التحقق منه والذي قام بالتغريد "الأنسولين مجاني الآن" ، مما أجبر ELi Lilly الحقيقية على الاعتذار عن التغريدة "المضللة" لأن الأنسولين في الواقع ليس مجانيًا.

ثم اعتذر مزيف آخر من Eli Lilly عن اعتذار Eli Lilly الفعلي. قام حساب يبدو أنه تابع لمندوب مبيعات إعلانات تويتر بتغريد يائس على ماسك لإزالة حسابات Eli Lilly المزيفة. تم تعليق كلا حسابي Eli Lilly المزيفين، لكن التغريدات استمرت في إرسال أسهم شركة الأدوية إلى الانخفاض.

أجاب ماسك أن حسابات المحاكاة الساخرة يجب أن توصف بوضوح. وكتب على تويتر "خداع الناس لا بأس به". قام البعض بمحاولات فاترة للامتثال.

وفي الوقت نفسه قام عدد من المتطرفين ومنظري المؤامرة أيضًا بشراء التحقق، ذكرت شركة Media Matters أن العديد من هذه الحسابات اليمينية التي تم التحقق منها حديثًا كانت تستخدمها بالفعل لتضخيم المعلومات المضللة.

نشرت إحدى منتحلي الحسابات الموثقة من ولاية أريزونا، المرشحة لمنصب الحاكم كاري ليك ، تغريدة قالت فيها إنها فازت بسباقها على الرغم من أنه لم يتم الاتصال به بعد ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

بحلول صباح أمس الجمعة، لم تعد اشتراكات Twitter Blue متوفرة في تطبيق تويتر أو موقع الويب الخاص به. وليس من الواضح متى يمكن إعادة إطلاقه. وبعد يومين من إعلان ماسك أن الشيك الأزرق سيكون "المسوي الكبير" ، أكد موقع تويتر أنه سيعيد العلامة "الرسمية" الرمادية بعد كل شيء من أجل "مكافحة انتحال الهوية".