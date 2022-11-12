شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يدير إيلون ماسك تويتر على حساب أسهم شركته تسلا للسيارات الكهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة الاستثمارية Wedbush Securities التي سحبت شركة صناعة السيارات "تسلا" من قائمة أفضل الاستثمارات، إن "السيرك الخاص بتويتر" كما وصفته ـ من إيلون ماسك يؤثر الآن على "العلامة التجارية EV الأصلية لشركة السيارات الكهربائية تسلا"، وجاءت هذه الأخبار من المحلل دان آيفز، الذي لم يلاحظ فقط كيف انخفض سهم تسلا بنسبة 25% منذ إغلاق صفقة تويتر في 27 أكتوبر، ولكن أيضًا أن "تصرفات" ماسك هي صفعة في وجه المستثمرين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه الأخبار أيضًا بعد يومين فقط من قيام ماسك ببيع ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم تسلا، مما أدى إلى إغراق المستثمرين بالأسهم، وانخفاض صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إلى أقل من 200 مليار دولار.

كما أدى استمرار بيع ماسك للسهم الخاص بتسلا لجمع أموال كافية لصفقة تويتر إلى خلق دورة غير جيدة للمستثمرين للتنقل فيها.

وليس Wedbush هى الوحيدة الذي يشعر بهذه الطريقة، حيث تتخذ شركات الاستثمار الأخرى نفس الموقف، قال جاي هاتفيلد من إنفراستراكتشر كابيتال مانجمنت: "يبدو أن إيلون ماسك يقضي 100٪ من الوقت على تويتر وأنت تعلم أنه قد يحتاج إلى المزيد من رأس المال".

وأجرى ماسك عددًا قليلاً جدًا من التغريدات عن تسلا منذ بداية استحواذه على تويتر، وهي ممارسة ساعدته على اكتساب قوة جذب على المنصة.