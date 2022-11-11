شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستثمر 450 مليون دولار بالبنية التحتية للاتصال عبر الأقمار الصناعية لـSOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن استثمار بقيمة 450 مليون دولار فى البنية التحتية للاتصال عبر الأقمار الصناعية لتمكين ميزة الطوارئ SOS الخاصة بها، حيث يذهب معظم المبلغ إلى Globalstar، وهى شركة اتصالات عبر الأقمار الصناعية مقرها الولايات المتحدة.

و كجزء من صندوق التصنيع المتقدم التابع لشركة أبل، سيمكن هذا الاستثمار شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من تحديث بنيتها التحتية الحيوية، بما فى ذلك شبكة الأقمار الصناعية ومراكز الاتصالات على الأرض، وتم تكليف حوالى 300 موظف فى Globalstar بدعم خدمة الطوارئ SOS.

وبمجرد البث المباشر، سيسمح برنامج "Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية" من أبل لمستخدمى طرازات iPhone 14 Pro بمشاركة نص قصير مع المستجيبين للطوارئ عندما يكونون خارج التغطية الخلوية أو تغطية WiFi، وسيتم نشر الخدمة أولًا فى الولايات المتحدة وكندا، ويخطط عملاق كوبرتينو لتقديمها كخدمة مجانية لأول عامين، مما يتطلب اشتراكًا مدفوعًا لاحقًا.

وستعمل الخدمة على الطيف فى النطاقين L وS، المصممين خصيصًا لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، على النحو المحدد فى لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولى للاتصالات، وقال جاى مونرو، الرئيس التنفيذى لشركة Globalstar: "إن إطلاق خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى iPhone هو تقدم للأجيال فى مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ونحن فخورون بأن الأقمار الصناعية وأصول الطيف الخاصة بشركة Globalstar ستلعب دورًا رئيسيًا فى إنقاذ الأرواح".

وعندما يقوم مستخدم ايفون بتقديم طلب SOS عبر القمر الصناعى، يتم تلقى الرسالة من قبل واحد من 24 قمرًا صناعيًا لشركة Globalstar يسافرون فى مدار أرضى منخفض، ثم يتم إرسال الرسالة إلى إحدى المحطات الموجودة على الأرض المنتشرة فى جميع أنحاء العالم، وعند تلقى الرسالة، تقوم المحطة الأرضية بتوجيه الرسالة إلى خدمات الطوارئ المحلية أو مركز الترحيل مع متخصصى الطوارئ المدربين من أبل.

وبصرف النظر عن الاتصال بخدمات الطوارئ، يمكن لمستخدمى iPhone أيضًا مشاركة موقعهم المباشر باستخدام تطبيق Find My، بمساعدة القمر الصناعى، عندما يكونون خارج التغطية، وتم تجهيز المحطات الأرضية بهوائيات جديدة عالية الطاقة لاستقبال الإشارات المرسلة من الأقمار الصناعية، والتى تم تصميمها وتصنيعها خصيصًا لشركة أبل بواسطة Cobham Satcom.

وقد تم تركيب هذه الهوائيات الجديدة أيضًا فى محطات أرضية جديدة فى نيفادا وهاواي.