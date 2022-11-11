شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تستخدم الأقمار الصناعية للكشف عن نقاط انبعاث غاز الميثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراهن الأمم المتحدة على أن الأقمار الصناعية يمكن أن تساعد العالم على اللحاق بركب خفض الانبعاثات، وكشفت المنظمة النقاب عن نظام الإنذار والاستجابة لغاز الميثان (MARS)، الذى كما يوحى الاسم سيحذر البلدان والشركات من انبعاثات غاز الميثان الرئيسية، وستستخدم التكنولوجيا بيانات خرائط الأقمار الصناعية لتحديد المصادر وإخطار الهيئات ذات الصلة والمساعدة فى تتبع التقدم المحرز فى خفض هذا الناتج، وفقا لتقرير engadget.

وستركز منصة MARS الأولية على مصادر قطاع الطاقة "الكبيرة جدًا"، وسوف يتوسع تدريجياً ليشمل مصادر أقل قوة، وتنبيهات وبيانات أكثر تكراراً من الحيوانات والفحم والأرز والنفايات.

وستقدم الشركاء في البرنامج مثل وكالة الطاقة الدولية وتحالف المناخ والهواء النظيف التابع للأمم المتحدة، المساعدة والمشورة، ولن تظل المعلومات أيضًا سرية، حيث ستنشر الأمم المتحدة البيانات والتحليلات على الملأ ما بين 45 إلى 75 يومًا بعد اكتشافها.

كما سيحصل النظام على تمويله المبكر من حكومة الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، وصندوق بيزوس للأرض، ومركز الميثان العالمي. يدعم كل من صندوق بيزوس وGMH الجهود ذات الصلة، مثل الدراسات حول اكتشاف انبعاثات غاز الميثان الزراعية والتصدي لها.

وتدعى الأمم المتحدة أن هذا هو أول نظام متاح للجمهور من نوعه، وسيؤدى نظريًا إلى تقليل انبعاثات الميثان بشكل أسرع وأكثر استهدافًا مما تراه اليوم، ويمكن أن يكون ذلك حاسما فى السنوات المقبلة.

وحذرت الأمم المتحدة فى مؤتمر COP27 من أن الأرض لم تقترب في أي مكان من الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية من اتفاقية باريس، ونظرًا لأن الميثان الذي يطلقه الإنسان مساهم رئيسي في تغير المناخ (حوالي 25% ، كما تقول الأمم المتحدة) وسريعًا في مغادرة الغلاف الجوي ، فإن الاستخدام الفعال لـ MARS يمكن أن يساعد في إعادة الاستراتيجية البيئية إلى المسار الصحيح.

ومع ذلك كما قد تتخيل لن تعمل MARS إلا إذا تعاونت الحكومات والشركات، ولا فائدة من التنبيهات إذا تجاهلها المساهمون في الانبعاثات، وقد تكون شركة النفط مترددة في إنفاق الأموال اللازمة لإصلاح احتراقها ، على سبيل المثال يمكن للأمم المتحدة أن تشير إلى مشكلة باستخدام هذا النظام ، لكنها لا تتطلب اتخاذ إجراء.