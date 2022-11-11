شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يكشف أنه مصاب باضطراب ما بعد الصدمة بسبب فترات الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك لموظفي تويتر، إنه مصاب باضطراب ما بعد الصدمة والبارانويا بسبب فترات الركود بعد محاولته إبقاء شركاته واقفة على قدميها خلال فترات سابقة، وعقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا اجتماعًا شاملاً في مقر تويتر في سان فرانسيسكو، حيث تحدث عن نهاية العمل عن بُعد والتغييرات في النظام الأساسي.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه في منتصف الاجتماع تقريبًا، تحدث ماسك عن حالات الركود وكيف تعامل معها في ذلك الوقت، وقال إن لديه "اضطراب ما بعد الصدمة" من محاولة الحفاظ على PayPal خلال ركود عام 2000 وتسلا على قيد الحياة خلال ركود عام 2009.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و SpaceX، إنه في حين أن هناك بعض شركات السيارات الكبرى تعرضت للإفلاس في عام 2009، فإن شركته الناشئة لمركبته الكهربائية لم تفعل ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، قال إنه كان "من الصعب للغاية" على تسلا الاستمرار خلال فترة الركود، وفقًا للنسخة المبلغ عنها.

نقل ماسك عن أندرو جروف الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل، الذي قال ذات مرة: "فقط المصاب بالبارانويا ينجو".

قال ماسك لموظفي تويتر: "حسنًا، سنصاب بالبارانويا وسنبقى على قيد الحياة"، وفقًا للنص الذي استشهد به موقع The Verge.

وقال ماسك سابقًا كيف كان عام 2008 أسوأ عام في حياته حيث كانت تسلا تستنزف الأموال، وكانت سبيس إكس تواجه صعوبات في إطلاق صاروخ فالكون.

كما أنه بحلول عام 2009، كان ماسك يعيش على القروض الشخصية، والآن يقول ماسك إنه باع أسهم تسلا لإنقاذ تويتر.

أخبر ماسك موظفي تويتر، أن يتوقعوا ركودًا لمدة عام أو عامين، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الشركة، وأضاف ماسك: "سنجتاز ذلك ولن نموت".