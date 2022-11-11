شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد يوم من إزالتها.. تويتر يعيد علامة التوثيق "الرمادية" الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تويتر يوم الأربعاء (9 نوفمبر) النقاب عن علامة "رسمية" رمادية جديدة لبعض الحسابات البارزة، ومع ذلك، ألغت الشركة ذلك فى غضون ساعات، حيث غرد ماسك بعد ساعات قليلة: "لقد قتلته للتو".

لكن مرة أخرى، بعد بضع ساعات، عادت علامة التوثيق "الرسمية" الرمادية، على الرغم من أنه لا يبدو أن كل الحسابات الرسمية تمتلكها هذه المرة - على الأقل حتى الآن.

وبعد أيام قليلة من الإعلان عن علامات التوثيق "المدفوعة" للجميع، يمكن القول أن تويتر أو حتى "ماسك" قرر تقديم علامة توثيق "رسمية" للحسابات التى تم التحقق منها للمؤسسات الحكومية والعلامات التجارية والشخصيات البارزة والمشاهير.

حيث تم تقديمها للتمييز بين الحسابات التى دفعت مقابل العلامة الزرقاء وتلك التى تم التحقق منها بشكل شرعى ولإنهاء مشكلة انتحال الهوية، وبعد ساعات قليلة من إطلاقها فى 9 نوفمبر 2022، اختفت التسمية "الرسمية" فجأة، على ما يبدو، لم يعجب بها "ماسك".

وبعد فترة، كتب حساب دعم تويتر فى تغريدة، "نحن لا نضع حاليًا تصنيف" رسمى "على الحسابات، لكننا نطارد بقوة انتحال الهوية والخداع."، لكن يبدو أن بعض الأشخاص فقط يتلقون التصنيف هذه المرة، بما فى ذلك المستخدمون الذين تم التحقق منهم والذين حصلوا عليه فى المرة الأخيرة، حيث يمكن فقط العثور على العلامة "الرسمية" على حسابات الشركات مثل Apple وAmazon وNike وغيرها.

وفى وقت سابق، كانت علامة التوثيق الرمادية تظهر للمشاهير الذين تم التحقق منهم وبعض الشخصيات البارزة، لكنهم لم يحصلوا عليها بعد هذه المرة، فيما تلقت بعض وسائل الإعلام، بما فى ذلك New York Times وNew Yorker، التسمية، بينما لا تزال التسمية بحاجة إلى الظهور لمعظم الحسابات التى تم التحقق منها.

وبعد فترة وجيزة من تغريدة ماسك، أكدت إستر كروفورد، قائدة المنتجات فى تويتر، أن التسمية "الرسمية" ستعود، على الرغم من أن الكيانات الحكومية والتجارية فقط لتبدأ بها، بدلًا من إعطائها للأفراد.

ونشر فريق دعم تويتر اليوم تغريدة، "لمكافحة انتحال الهوية، أضفنا تصنيف" رسمى "إلى بعض الحسابات، لتأكيد عودة علامة التوثيق" الرسمية "الرمادية، وفى الوقت الحالى، يميز تويتر بين الحسابات القديمة التى تم التحقق منها والحسابات التى دفعت مقابل bluetick، مع مطالبة فورية بإخبار من حصل عليها ومن اشتراها.

وبالنسبة للحسابات التى تم التحقق منها "فعليًا"، فإن النقر فوق علامة التوثيق الزرقاء يخبرنا أنه تم التحقق من هذه الحسابات نظرًا لكونها ملحوظة، بينما بالنسبة للحسابات التى تم التحقق منها، يظهر أنها تمتلكها لأنهم اشتركوا فى تويتر Blue.