تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Google One VPN الجديدة؟ ما هى والسعر والبلدان المدعومة؟

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خدمة Google One VPN متاحة الآن لنظامى التشغيل Mac وWindows من خلال تطبيقات سطح المكتب الجديدة، ويأتى هذا بعد توفر Google One VPN على Apple iOS فى وقت سابق من هذا العام، حيث يقوم Google One VPN بإخفاء حركة مرور المستخدمين وعنوان IP، مما يقلل من التتبع عبر الإنترنت ويوفر الحماية على شبكة Wi-Fi العامة والشبكات الأخرى غير الآمنة.

وتقول الشركة إنها "لن تستخدم اتصال VPN الخاص بك لتتبع نشاطك عبر الإنترنت أو جمعه أو بيعه، كما أن " Google One VPN متاح فى خطط Premium فى 22 دولة حول العالم، إليك جميع التفاصيل حول Google One VPN، وأسعاره، وكيف يعمل والمزيد.

كيف يمكن الحصول على Google One VPN؟

Google One VPN متاح مع خطط Google One المميزة التى توفر سعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت أو أعلى، وبصرف النظر عن الوصول إلى VPN، تتضمن الخطة المميزة مساحة تخزين لـ Google Drive وGmail وصور Google، وحاليًا، خدمة VPN متاحة فى 22 دولة حول العالم.

ما هى الدول التى تتوفر فيها خدمة Google One VPN

خدمة Google One VPN متاحة فى هذه المواقع:

النمسا

أستراليا

بلجيكا

كندا

الدنمارك

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

أيسلندا

أيرلندا

إيطاليا

اليابان

المكسيك

هولندا

النرويج

كوريا الجنوبية

إسبانيا

السويد

سويسرا

تايوان

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

هل يمكن للمستخدمين تغيير عنوان IP الخاص بهم باستخدام Google VPN؟

للسماح لمواقع الويب بإظهار المحتوى المناسب لمنطقتك، فإن VPN من Google One ستخصص لك عنوان IP بناءً على منطقتك الحالية، ومع ذلك، لا يمكن لمواقع الويب استخدام عنوان IP هذا لتحديد موقعك بدقة، ولن يكون لديك خيار تغيير منطقة عنوان IP الخاص بك، ويتوفر VPN من Google One فى بلدان / مناطق محددة ويتم تضمينه لأعضاء Google One مع خطط تبلغ 2 تيرابايت من مساحة تخزين Google وما فوق.

هل سيعمل Google VPN للمستخدمين فى البلدان الأخرى؟

إذا كان المستخدم لديه VPN من Google One قيد التشغيل وكان بلده الأصلى / منطقته يدعم Google One VPN، فسيعمل عندما يسافر دوليًا إلى العديد من البلدان / المناطق الإضافية.