تكنولوجيا: الإمارات تخطط لإطلاق تاكسى كهربائى طائر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطار أبوظبى لاستعمال التاكسى الكهربائى الطائر للإقلاع والهبوط العمودى (eVTOL) لنقل الأشخاص والبضائع بسرعة.

ومن المنتظر أن توقع السلطات الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة "Groupe ADP" الفرنسية، وفقا لتقرير RT.

وسيمكن ذلك المسافرين من السفر من وجهات دولية إلى مطار أبوظبى الدولى، ثم ركوب سيارة أجرة كهربائية طيارة إلى المنزل.

وسيشارك مطار أبوظبى ومجموعة "ADP" فى التخطيط المشترك وتصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية الأرضية للتنقل الجوى المتقدم (AAM)، بعد المشاركة مع أصحاب المصلحة، ودراسة الجدوى وتقييم السوق لتطوير خارطة الطريق.