شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تويتر وفيس بوك.. شركة تكنولوجيا الفضاء Astra تستغنى عن 16٪ من قوتها العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Astra، وهي شركة صواريخ فضائية ناشئة مقرها الولايات المتحدة تم طرحها للاكتتاب العام العام الماضي، بطرد 16 في المائة من موظفيها كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة المدرج المالي المتقلص وتقليل النفقات.

ووفقًا لـ TechCrunch، ذكرت الشركة أنه من أجل توسيع أعمالها الأساسية - أي محركات الإطلاق والمركبات الفضائية ، فإنها ستقلل من الاستثمارات قصيرة الأجل في خدمات الفضاء، ومع 237 طلبًا مخصصًا لمحركات مركباتها الفضائية من شركات مثل Maxar و OneWeb و Astroscale، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 130 في المائة عن الربع السابق ، ذكرت Astra أن هذا الجزء الأخير على وجه الخصوص أصبح مصدرًا متزايدًا للإيرادات.

وتعمل Astra أيضًا على تطوير Launch System 2، والذي يتضمن صاروخًا جديدًا ومجموعة برامج ونظام أرضي ، لتحل محل مركبة Rocket 3 خفيفة الوزن ، والتي تعرضت لعدد من حالات فشل الإطلاق هذا العام.

وتتوقع الشركة إجراء اختبارات طيران أولية في أواخر عام 2023 ، وفقًا للتقرير، فيما تسلط عمليات التسريح الضوء على النمو السريع لشركة Astra: فقد أخبر الرئيس التنفيذي كريس كيمب المستثمرين خلال مكالمة أن الشركة تضاعف حجمها ثلاث مرات في عام واحد فقط ، لتصل إلى أكثر من 400 شخص.

ومع ذلك اختتمت الشركة الربع بمبلغ 151 مليون دولار نقدًا، وسجلت خسارة صافية قدرها 199.1 مليون دولار وعائدات 2.8 مليون دولار من محركات مركباتها الفضائية. وقال التقرير إن أسترا تتوقع تحقيق وفورات في الرواتب من عمليات التسريح في الربع الأول من العام المقبل.