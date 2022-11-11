شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة "الأسئلة والأجوبة المباشرة" لمنشئى المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر يوتيوب ميزة جديدة لمنشئي المحتوى، حيث أطلقت المنصة ميزة "YouTube "Live Q & A" أو "الأسئلة والأجوبة المباشرة" لمنشئي المحتوى حيث يمكنهم التفاعل مع المشاهدين أثناء البث المباشر، وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن الميزة الجديدة تجعل البث المباشر أكثر تفاعلية.





كيف تعمل ميزة YouTube "Live Q & A"يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء جلسات اسئلة وأجوبة، وإدارتها أثناء البث المباشر مع جمهورهم باستخدام ميزة غرفة التحكم المباشر (LCR)، ووفقًا لموقع YouTube ، سيساعد المبدعين في بناء مجتمع أثناء الرد على العديد من الأسئلة المهمة التي طرحها مشاهدوهم أثناء جلسة البث المباشر.

ويمكن الوصول إلى ميزة Live Q & A جنبًا إلى جنب مع Live Polls ، وهو خيار آخر لمنشئي المحتوى للتفاعل مع جمهورهم، وتتم إدارة الأسئلة المطروحة باستخدام ميزة Live Q & A بواسطة نفس الأنظمة التي تسمح للمستخدم بإدارة الدردشة.

وهذا يعني أن الوسطاء لديهم الحرية في حظر الكلمات أو إخضاعها للمراجعة أو الإبلاغ عن السؤال إذا كان يحتوي على أي لغة صريحة، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم أذونات قناة "المدير" أو "المحرر" إدارة الاستبيان الذي يتضمن "عرض قائمة الأسئلة ، واختيار الأسئلة إلى الإجابات ، وإزالة الأسئلة من القائمة" ، وغيرها.

ومن ناحية أخرى ، لا يُسمح لـ "الوسطاء" بإدارة الأسئلة في Live Q & As، وأضاف موقع يوتيوب أن الأسئلة المقدمة في وقت سابق معروضة في التسلسل الزمني، وعلى الرغم من عدم وجود حد لعدد الأسئلة ، ستختفي الأسئلة الموجودة في القائمة بعد 200 سؤال.