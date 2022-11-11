أفضل اضافات جوجل كروم للبلاك فرايداي 2022..جميعنا نكون على استعدادٍ تام دائمًا لذلك اليوم، وهو الجمعة السوداء أو البلاك فرايداي black friday، والذي توفر فيه جميع الأسواق العالمية أفضل الخصومات على المنتجات المعروضة على أسواقها ما إذا كان على الإنترنت أم لا، إلا أنه هناك ما يقدم لك المساعدة لأن تحصل على أفضل الصفقات عند التسوق لشراء السلع المختلفة على الأسواق، وهو إضافات كروم المخصصة للبلاك فرايداي، وهي ما نتحدث بشأنها في هذا المقال، ونعرض لكم أهم الإضافات التي يمكنها مساعدتكم للحصول على أفضل صفقة شراء..في الجمعة السوداء!

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هي أحد أفضل اضافات كروم الهامة للبلاك فرايداي black Friday، والتي تعمل فقط على أن توفر لك أفضل خصم للمنتج الذي تقوم بشراءه، تقوم آلية تلك الإضافة على أنها تقترح الكوبونات أو التخفيضات التي تمت إتاحتها في العديد من مواقع التسوق على الإنترنت، فعندما تكون على وشك إتمام عملية شراء لمنتج ما، تقوم اداة Honey بإخطارك باحتمالية وجود خصم على تلك السلعة، وإن كان لها العديد من كوبونات الخصم تقوم بتوفير أفضلها لأجلك لإتمام عملية الشراء بأقل سعر! وهذا ما يجعلها من أفضل اضافات كروم للبلاك فرايدي.

من أفضل الاضافات للكروم للبلاك فرايداي، حيث تقوم بتوفير أفضل خصم، وتعود عليك بعائدٍ مما تدفعه أيضًا؛ كيف ذلك؟ فعلى غرار إضافة Honey تقوم إضافة Rakuten بتوفير أكبر خصم ممكن عند القيام بعمليات الشراء على الإنترنت، والجدير بالذكر أنها تدعم الكثير من الأسواق على الإنترنت؛ ففي غالب الأحيان ستجدها تقوم بعملها لمساعدتك على إيجاد أفضل خصم على السلعة المعني شراءها حينئذٍ، وبالإضافة لتلك الخدمة فتوفر لك أداة Rakuten خدمة كاش باك Cashback على جميع عمليات الشراء؛ والتي تنتقل لحساب الـ Paypal خاصتك، ويمكنك أن تقوم بعمليات شراء أخرى من خلالها.

بجانب كونها إضافة تابعه لسوق Ali Express إلا أنها تدعم العديد من المواقع الأخرى أيضًا، وتعد من أفضل اضافات كروم للبلاك فرايداي، ولكل إضافة خواص تميزها عن غيرها من الاضافات أو الأدوات، وما يميز تلك الأداة هو أنها تقوم بإنشاء مخطط كامل لعرض سعر السلعة أو المنتج الذي اخترته للشراء، حتى تكون أنت على علمٍ بأفضل سعر لهذا المنتج فتتمكن من متابعة أسعاره منذ إطلاقه وحتى لحظة ظهور المخطط الخاص بها لك، كما أنه تقوم بدعم قرارك للشراء بتقييمات المستخدمين للمنتج المعني شراءه، لترى هل يقدم فائدة حقيقية أم لا، وذلك بناءًا على أراء المستخدمين.

تعد من أفضل الاضافات التي يمكنك استخدامها للبلاك فرايداي، بل ومن أضخم الاضافات للكروم للبلاك فرايداي؛ وهذا يرجع للقيمة التي تقدمها لك كمستخدم أو مشتري بمعنى أدق، فلا تقتصر تلك الإضافة على أسواق الإنترنت! بل بالمتاجر التي على الواقع أيضًا وبمعنى آخر يمكنني أن أخبرك أنها تعمل (online و offline)، لتمكنك من أن تواكب العروض والتخفيضات والكوبونات على السلعة التي تود شراءها بل وتقدم لك أكبر خصم ممكن للمنتج الذي اخترت شرائه وهذا وإن كان له العديد من كوبونات الخصم؛ فعلى غرار إضافة Honey فهي تتيح لك الأفضل من تلك الاضافات، كما أنه تقوم بتسهيل البحث عن المنتجات والمواقع التي يمكنك أن تزورها لأجل التسوق.

وتلك الإضافة ستهمك كثيرًا إن كنت من مستخدمي سوق amazon للتبضع وشراء المنتجات، حيث تقوم بأداء عملها بتوفير أفضل كوبون خصم لشراء المنتج المعني شراءه حينئذٍ، فهي تقوم بتحليل المنتج من حيث أسعاره التي بالتخفضيات السابقة أو بأسعاره في المتاجر الأخرى؛ ليمكنك ذلك من معرفة ما إذا كنت ستحصل على أفضل صفقة من شرائك من المنصة التي تقوم بالتسوق بها أم لا، كما أنه يمكنك تعقب ومتابعة سعر المنتج والتخفضيات المقدمة عليه على دوام، فتكون على علمٍ دائم بأخر التخفضيات للسلعة المعني شرائها..للحصول على أفضل صفقة.

بمسماه..فهو أفضل مساعد يمكن أن يساهم في إتمامك لأفضل عملية شراء! تعد إضافة Safe deal من أفضل اضافات كروم للبلاك فرايداي، فإنها تقدم مساعدة كاملة بشأن عملية الشراء، والتي تتمثل في أن تلك الإضافة تقوم بتوفير كافة المعلومات التي ستود معرفتها لاتخاذ قرار الشراء، وتلك المعلومات تتمثل في سعر المنتج وأراء المستخدمين عنه؛ ويتمثل ذلك في إشارات لونية تقدمها الآداة للتعبير عن المنتج، أخضر وأصفر وأحمر..وبالتدريج فهم يعبرون عن كون المنتج صفقة جيدة للشراء، أم هي ما بين كونها سيئة وجيدة وذلك بناءًا على السعر وتجربة المستخدمين، أم أنها ليست صفقة مناسبة لك وحسب! فيكون كل ذلك عونًا لك في إتمام أفضل عملية شراء على أسواق الإنترنت.

وتمثل تلك الإضافة أهمية خاصة بحد ذاتها؛ إذ أنها تُمثل حاوية لكل المنتجات أو أفضل المنتجات التي تلفت أنظارك لشرائها، لتتم إضافتها كلها في مكانٍ واحد لمتابعتها أو لحين اتخاذ قرار شراء أيًا منها، وهي إضافة تابعة للموقع الخاص بها وهو موقع karma للتسوق الإلكتروني، فتقوم بإخطارك بكوبونات الخصم المتاحة للمنتجات، وعلى غرار إضافة Rakuten..فهي توفر cashback على كل عملية شراء على الموقع الخاص بها، وبإمكان تلك الإضافة أن تقوم بتخزين المنتجات التي تم التسوق لأجلها على المواقع المختلفة وليس الموقع الخاص بها فقط؛ فكل المواقع معرضة لأن تتبضع أنت من خلالها، وهناك الكثير من المنتجات التي ستود الإحتفاظ بها لحين اتخاذ القرار، بل وإخطارك بالعروض المقدمة على أسعار تلك المنتجات على دوام.

تمتاز تلك الإضافة بتقديمها أفضل العروض والخصومات على السلع أو المنتجات، وتلك الإضافة تُمكنك من شراء المنتج بأفضل سعر وذلك من خلال العديد من مواقع الشراء أو الأسواق الإلكترونية، حيث تقدم لك كوبون خاص بأفضل خصم ممكن على السلعة التي تود شرائها، وذلك الخصم يكون من خلال أكواد تقوم بكتابتها قبل التوجه إلى خطوة الدفع، ليقوم الكود بواجبه في خصم نسبة معينة من السعر الأصلي للمنتج..والذي يكون بمثابة cashback بطريقة غير مباشرة لاجلك! فعندما تقوم بشراء منتجيت بنصف سعرهما على سبيل المثال! فبالنصف الآخر الذي قمت بتوفيره يمكنك شراء سلعة أخرى وبذلك تكون قد حصلت على صفقة رائعة في شراء منتجات أخر..بسعر أقل.