شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف السبب وراء رفض سياسة العمل من المنزل وزيادة عدد الساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع إيلون ماسك أكثر من 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر، ومنذ ذلك الوقت كان منشغلا فى إجراء بعض التغييرات على منصة التواصل الاجتماعى، وفى اليومين الماضيين، كان هناك عدد قليل جدًا من الخطوات الأولى لموظفى تويتر - حيث تلقوا أول بريد إلكترونى رسمى من رئيسهم الجديد، كما عقدوا أول اجتماع عملى معهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، تحدث Musk عن عدد كبير من الأشياء وكان لدى موظفى Twitter بعض الأسئلة له، وكان أحد الأسئلة الملحة حول العمل من المنزل، ففى جميع أنحاء العالم، اعتمدت الشركات طرقًا مختلفة لإعادة الموظفين إلى مواقعهم.

فمثلا أبل لديها سياسة العمل من المكتب لمدة ثلاثة أيام فى حين أن عددًا غير قليل من الآخرين اتبع نهجًا مختلفًا، ومن المثير للاهتمام، أن موقع تويتر فى ذروة الوباء كان من أوائل الشركات التى قالت إنه لا توجد حاجة على الإطلاق للحضور إلى المكتب ولديها سياسة العمل من المنزل تقريبًا "لأجل غير مسمى"، لكن ليس بعد الآن كما قال ماسك بشكل قاطع أن العمل من المنزل لن يستمر.

وقال ماسك للموظفين ردًا على سؤال حول العمل عن بُعد: "إنها مجرد فلسفتى أن الناس يكونون أكثر إنتاجية عندما يكونون شخصيًا لأن التواصل أفضل بكثير"، وسأل أحد الموظفين ماسك أنه يطلب من الناس الحضور إلى المكتب لمجرد إجراء مكالمات مع المكاتب الأخرى، "لن نفقد الوصول إلى زملائه شخصيًا على أى حال، وتساءل موظف لماذا تسأل هذا؟ أجاب ماسك على هذا، "دعنى أكون واضحًا تمامًا، إذا لم يعد الأشخاص إلى المكتب عندما يكونون قادرين على العودة إلى المكتب، فلا يمكنهم البقاء فى الشركة".

وأصر الموظف على خط استجوابه وقال إنه حتى لو جاء الناس إلى مناصبهم وتواجدوا فى مكاتب مختلفة، فهذا ليس فى الواقع عملًا شخصيًا، ليرد ماسك :"بشكل أساسى، إذا كان بإمكانك الحضور فى المكتب ولم تحضر إلى المكتب: فقد تم ​​قبول الاستقالة، نهاية القصة ".

"فلسفة" إيلون ماسك الجديدة على تويتر

أخبر ماسك الموظفين أيضًا أنه إذا كانت مساهمة شخص ما مهمة للغاية بحيث يمكنهم التغلب على صعوبات الاتصال المتعلقة بكونهم بعيدًا، فيجب عليهم البقاء فى تويتر تمامًا، "لكنه سيكون معيارًا أعلى"، قبل أن يضيف أنه سيكون "على أساس استثناء للأشخاص الاستثنائيين"، وقال ماسك إنه سيتفهم أنه إذا لم ينجح هذا المخطط الجديد للأشياء مع بعض الأشخاص، لكن "هذه هى الفلسفة الجديدة فى تويتر".

وقال ماسك أيضًا إنه لا يتوقع أن يمضى الناس "ساعات جنون"، وقال للموظفين وفقًا لتقرير صادر عن The Verge: "الأمر ليس مثل عدد ساعات كثيرة، سأقضى ساعات كثيرة فى المكتب، لكننى لا أطلب من أى شخص آخر قضاء ساعات كثيرة فى المكتب".