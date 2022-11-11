شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستكمل إنشاء منظومة الاستطلاع البحرى الفضائى "ليانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر فى قطاع الصناعات الفضائية والصواريخ أن منظومة الاستطلاع البحرى الفضائى "ليانا" ستنشر كاملة قريبا.

وأشار المصدر حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إلى أن وزارة الدفاع بدأت تستخدم القمر الأول من طراز "Pion-NKS"، وتجري مناقشة تصنيع القمر الثاني.

وقال: "وفقا لنتائج الاختبار، حصل القمر Pion-NKS الذى أطلق على تقييم عال من قيادة وزارة الدفاع وقيادة القوات البحرية. وقد أصبح هذا القمر الصناعي رسميا تابعا لوزارة الدفاع. وتناقش حاليا مسألة تصنيع القمر الثاني".

وتجدر الإشارة، إلى أن منظومة "ليانا" صممت على أساس المنظومة السوفيتية "ليغيندا" التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي، لتتبع حركة مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الضاربة.

وسوف تتكون منظومة "ليانا" من أربعة أقمار صناعية "سلبية" من طراز "Lotos-S1" (أطلقت بين عامى 2014-2021) وقمرين "نشيطين" من طراز "Pion-NKS" وتسمح ليس فقط بتتيع الأهداف، بل أيضا بتوجيه الأسلحة الفائقة الدقة نحوها.