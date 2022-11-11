شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنجح فى إطلاق درع حرارى يشبه الطبق الطائر إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ناسا درعًا حراريًا ضخمًا LOFTID يشبه الطبق الطائر إلى الفضاء، يمكن أن يساعد البشر يومًا ما على الهبوط بأمان على المريخ، وتم إطلاق LOFTID، الذى يبلغ قطره حوالي 20 قدمًا، من صاروخ United Launch Alliance Atlas V في كاليفورنيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجبرت "مشكلة في الصمام" على تمديد نافذة الإطلاق لما يزيد قليلاً عن نصف ساعة من الوقت المخطط له.

اتخذ LOFTID طريقه إلى مدار أرضي منخفض، على بعد أقل من 1200 ميل من سطح كوكبنا، بسرعات تفوق سرعة الصوت قبل أن يتضخم ثم يبدأ في العودة إلى الأرض.

وستنشر مظلة للسماح بتدفق خفيف في المحيط الهادئ شرق هاواي قبل أن تستردها سفينة بحرية تسمى كاهانا 2 في غضون يومين تقريبًا.

تأمل ناسا أن يوضح الاختبار كيف يمكن للدرع الحراري أن يعمل بمثابة مكابح عملاقة لإبطاء مركبة فضائية مستقبلية عندما تدخل الغلاف الجوي للمريخ.

كان من المقرر مبدئيًا الإطلاق في 1 نوفمبر، لكن تم تأجيله بسبب الحاجة إلى استبدال بطارية على متن المرحلة العليا من مركبة الإطلاق Centaur.

قالت وكالة ناسا، إن LOFTID ، الذي يرمز إلى اختبار الطيران في مدار منخفض حول الأرض، تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع القمر الصناعي JPSS-2 الذي يدور حول القطبية، وهو اختبار تباطؤ، بمعنى أن الهوائي العملاق يعمل كمكابح عملاقة أثناء عبوره الغلاف الجوي للمريخ.