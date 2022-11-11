شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث بحث جوجل يسهل متابعة كأس العالم لكرة القدم 2022.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث Google يمكن أن يساعد فى ضمان عدم تفويت أى مباراة فى كأس العالم FIFA تريد رؤيتها عندما تقام حتى فى الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وإذا بحثت عن "كأس العالم" على Google فسترى الآن قسمًا مخصصًا في الجزء العلوى يحتوى على قائمة المباريات القادمة جنبًا إلى جنب مع التواريخ والتوقيت المحلى، وفقا لتقرير engadget.

وعلى الهاتف المحمول، سواء على المتصفح أو على تطبيق Google، سيكون لديك خيار إعداد الإشعارات لفرق معينة من خلال الضغط على رمز "الجرس" فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ثم اختيار الفريق الذى تريد متابعته، وستتمكن أيضًا من مواكبة النتيجة فى الوقت الفعلى فى أى مكان تتواجد فيه من خلال الضغط على المباراة التى تريد تتبعها ثم سحبها وإفلاتها فى أى مكان على شاشتك.

ولا يبدو أن الإشعارات متوفرة لسطح المكتب، لكن لوحة Google المخصصة لكأس العالم ستعرض لك إحصائيات متعمقة وتفوز بالاحتمالات عبر الأجهزة، وعندما تبدأ الألعاب ستتمكن أيضًا من مشاهدة ملخصات مقاطع الفيديو من FIFA + وخدمة البث التابعة للاتحاد والمذيعين الرسميين الذين يشتملون على BBC مباشرة على صفحة النتائج، بالإضافة إلى ذلك ستتمكن من اللعب مع أو ضد زملائك المعجبين فى لعبة متعددة اللاعبين، حيث يمكنك اختيار فريقك لمباراة حقيقية وتسجيل أهداف افتراضية لهم.

وتطلق Google أيضًا علامة تجارية يمكن أن تساعدك في العثور على مكان يعرض الألعاب للمباريات القادمة، ما عليك سوى كتابة "أين أشاهد كأس العالم بالقرب مني؟" وهل تريد المشاهدة بمفردك؟ يمكنك أيضًا القيام بذلك عبر YouTube TV، والذي سيمنحك الوصول إلى المباريات الحية على FOX وFS1 ، أو على Telemundo للبث باللغة الإسبانية، وإذا كان لديك جهاز يعمل بنظام التشغيل Wear OS، فيمكنك أن تطلب من Google من خلال الجهاز القابل للارتداء تعيين تذكيرات بالمطابقة لك ثم عرضها جميعًا في تطبيق الأجندة.

وفى حال لم تستطع الحصول على ما يكفى من كل شىء فى كرة القدم فإن عملاق التكنولوجيا يطلق صفًا جديدًا على علامة تبويب For You في Google TV يعرض محتوى FIFA ويبرزه.