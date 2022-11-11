شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجلب خدمة VPN الخاصة بها إلى ويندوز وماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل بإتاحة خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لأجهزة سطح المكتب، وذلك بعد مدة من إتاحتها للأجهزة المحمولة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن مشتركي خدمتها الخاصة بالتخزين السحابي، جوجل ون Google One، خاصةً أولئك المشتركين في خطط Premium (بسعة 2 تيرابايت وما فوق) أصبحوا الآن قادرين على تنزيل تطبيقات VPN للحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت، ونظام macOS التابع لشركة آبل، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ومن خلال إتاحة خدمة VPN للحواسيب الشخصية المكتبية، فإنه يمكن للمستخدمين في 22 دولةً، حيث تتوفر خدمة جوجل ون، حجب عناوين بروتوكول الإنترنت IP الخاصة بهم، وحماية أنفسهم من التعقب.

ومع أن جوجل بدأت بإتاحة خدمة VPN الخاصة بها للأجهزة المكتبية، إلا أنها ما تزال تخضع للقيود ذاتها المفروضة على مستخدمي نظامي أندرويد وiOS، إذ ستكون قدرة المستخدمين على الاستفادة من الخدمة محصورة بإحدى الدول المدعومة فيها، ولن يتمكن المستخدمون من استخدام الخدمة بحرِّية على نحو يسمح لهم بتجاوز القيود الجغرافية الخاصة بالمحتوى الرياضي، ومحتوى خدمات البث.

وعلى غرار خدمة VPN الخاصة بخدمة التخزين السحابي من آبل، آيكلاود iCloud، لن تسمح خدمة VPN الخاصة بخدمة جوجل ون بتعيين عنوان IP من بلد مختلف يدويًا. ولكن، بدلًا من ذلك، تخصص جوجل عنوان IP فى المنطقة التى يُتصَّل منها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بصرف النظر عن مزايا الأمان والخصوصية، فإن التظاهر بأنك في بلد آخر للتغلب على عمليات حظر المحتوى المزعجة يعد أحد أكثر حالات الاستخدام شيوعًا لشبكات VPN، لذلك قد لا يرغب كثير من المستخدمين في استخدام خدمة جوجل.

ويُشار إلى أن جوجل بدأت بإتاحة خدمة VPN لمشتركي خدمة جوجل ون مع مساحة 2 تيرابايت في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2020، وذلك بوصفها إضافة مجانية لمشتركي الاشتراك الشهري الذي تبلغ قيمته 9.99 دولارات أمريكية، ثم توسعت الخدمة لتشمل 22 بلدًا. وحديثًا ضمنّت الشركة خدمة VPN فى هاتفيها الذكيين: بكسل 7، وبكسل 7 برو.