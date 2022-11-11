شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صلاحية معززات صواريخ القمر Artemis 1 التابعة لناسا تنتهى فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرار تأجيل موعد إطلاق مهمة القمر Artemis 1 التابعة لناسا بسبب الثغرات والعواصف، يقترب الموعد النهائي لمعززات الصواريخ الصلبة الخاصة بها بسرعة.

وتم تأجيل إطلاق صاروخ Artemis 1 - الذي سيستخدم صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، بمساعدة معززين، لإرسال كبسولة Orion غير المأهولة إلى القمر مرة أخرى، هذه المرة حتى موعد لا يتجاوز الأربعاء 16 نوفمبر القادم، بسبب الوصول الوشيك للعاصفة الاستوائية نيكول على ساحل فلوريدا الفضائي، وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن نيكول تلوح في الأفق حاليًا في المحيط الأطلسي بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، مما يولد سرعات رياح تصل إلى 70 ميلاً في الساعة (110 كم / ساعة) حيث تقترب من منصة الإطلاق 39B بالمركز، حيث توجد مجموعة Artemis 1 جاهزة لركوب العاصفة.

الآن بعد تأجيل مهمة Artemis 1 moon مرة أخرى، هناك مخاوف من أن بعض أجهزتها قد تنتهي صلاحيتها قبل الإطلاق، على سبيل المثال ، تقترب العديد من المواعيد النهائية الرئيسية المتعلقة ببرنامجي التعزيز الصاروخي الصلب للمهمة، اللتين أنشأتهما شركة نورثروب غرومان، إذا لم يتم إطلاق Artemis 1 بحلول منتصف ديسمبر، فسيتعين على ناسا تحليل المعززات لمعرفة ما إذا كانت لا تزال تستحق الإطلاق بعد تواريخ انتهاء صلاحيتها الحالية، وفقاً لموقع space.

خلال إحاطة إعلامية في 3 نوفمبر، أخبر مسؤولو ناسا المراسلين أن العديد من مكونات معززات مركبة SLS تقترب من تواريخ انتهاء صلاحيتها الحالية، بناءً على أحدث التحليلات التي أجراها أعضاء الفريق.

وصرح كليف لانهام، كبير مديري عمليات المركبات في برنامج أنظمة استكشاف الأرض في KSC، للصحفيين بأن العد التنازلي يبدأ بمجرد تكديس الصاروخ، وبدأ هذا العد التنازلي حاليًا لسيارة Artemis 1.

قال لانهام: "عندما تكدس الجزء الأول على الجزء الخلفي، تبدأ الساعة التي كانت في الأصل 12 شهرًا، وتم تحليله حاليًا لمدة تصل إلى 23 شهرًا، وتنتهي صلاحيته، حيث تنتهي أيضاً صلاحية إحدى القطع في التاسع من ديسمبر من هذا العام ، والأخرى في الرابع عشر من ديسمبر من هذا العام".

وأضاف أن تصنيف التعرض البيئي ينتهي في 15 ديسمبر.

إذا لم يتم إطلاق Artemis 1 بحلول تلك التواريخ، فسيتعين على فريق المهمة إجراء مزيد من التحليلات لتحديد ما إذا كان يمكن تمديد تواريخ انتهاء الصلاحية على المكونات المختلفة للصاروخ، كما قال Jim Free، المسؤول المساعد في مديرية مهام تطوير أنظمة الاستكشاف في مقر ناسا في واشنطن العاصمة.