شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضع حدًا أقصى لمدة 10دقائق لتلقى تحويلات AirDrop فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تحديث iOS 16.1.1 الذي طرحته آبل في الصين بشيء إضافي لم يتم تضمينه في الإصدار الخاص بالمناطق الأخرى، وفقًا لـ Bloomberg، فإنه يحد من النافذة الزمنية التي يمكن للمستخدم فيها تلقي الملفات عبر AirDrop من غير جهات الاتصال إلى 10 دقائق.

قبل هذا التغيير، يمكن للأشخاص اختيار الحصول على AirDrops من الجميع إلى أجل غير مسمى.

ويستخدم النشطاء والمتظاهرون في الصين AirDrop كوسيلة للتحايل على تدابير الرقابة على الإنترنت في البلاد، وتم استخدامه على نطاق واسع خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ لمشاركة صور وحشية الشرطة في الآونة الأخيرة، واستخدمه المتظاهرون لنشر رسائل معارضة للحكومة الصينية والتنديد بحكم شي جين بينغ، من خلال تقييد خيار "الجميع"، حيث تقل احتمالية تلقي المستخدمين للرسائل من المحتجين العشوائيين، وسيتعين عليهم، بعد كل شيء، إعادة تنشيط الخيار بعد كل بضع دقائق.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها Apple قيدًا حصريًا لمنطقة معينة، ومع ذلك، فقد تم انتقاد عملاق التكنولوجيا في الماضي لامتثاله للقواعد التي تهدف إلى الحد من المعارضة في الصين ولتنفيذ التغييرات التي من شأنها أن تضمن بقائها في نعمة الحكومة الصينية، وفقاً لموقع engadget.

بينما لم تخبر Apple بلومبرج عن سبب فرض القيود في البلاد، فقد أخبرت المنظمة أنها لن تظل حصرية في الصين، وبحسب ما ورد تخطط لطرح الإعداد الجديد لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم العام المقبل "للتخفيف من مشاركة الملفات غير المرغوب فيها".