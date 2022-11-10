شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة لمساعدتك فى التغلب على أزمة الطاقة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة جديدة لمساعدة الأشخاص في العثور على معلومات ذات صلة وقابلة للتنفيذ للتعامل معها، تزامناً مع أزمة الطاقو التي تمر بها أوروبا.

عندما يبحث الأشخاص في المملكة المتحدة عن أشياء مثل "أزمة الطاقة في أوروبا" و"سعر الطاقة"، سترى مقالات إخبارية ومعلومات محلية بما في ذلك المساعدة المالية التي قد تكون متاحة والإجراءات الموصي بها من وكالة الطاقة الدولية للمساعدة الحفاظ على الطاقة، بدءًا من اليوم، وفقاً لصحيفة "مترو".

هذا هو الحال في أجزاء أخرى من أوروبا حيث يستعد الناس لفصل الشتاء الصعب مع ارتفاع الأسعار والضغوط على الشبكة الأوروبية، مدفوعة بالحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى مصادر طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة.

في ألمانيا، يتجه الاهتمام بالبحث عن طلبات بحث مثل "كيفية توفير الغاز الطبيعي" و"تكلفة التدفئة" وكيفية توفير الطاقة بينما في بلجيكا، زادت عمليات البحث عن "كيفية توفير الغاز" بنسبة تزيد عن 5000٪ منذ هذا الوقت الماضي عام.

وسواء كان الأمر يتعلق بخفض الحرارة أو ضبط إعدادات الغلاية، ستتمكن من رؤية معلومات حول توفير الطاقة في منزلك في لمح البصر، وستظهر لوحات المعلومات هذه جنبًا إلى جنب مع النتائج الأخرى ذات الصلة من الإنترنت.

قال مات بريتن، رئيس Google في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن نعلم أن أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف هما على رأس أولويات الكثيرين في جميع أنحاء أوروبا في الوقت الحالي، حيث يلجأ الأشخاص إلى جوجل لطرح أسئلة حول الحفاظ على الطاقة وإدارة تكاليفهم".

وستتوفر الميزة الجديدة في 29 دولة و22 لغة في جميع أنحاء أوروبا.

هذا ليس أول منتج من جوجل مدفوعًا بأزمة الطاقة، في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة تحديثات على خرائط جوجل لمساعدتك في العثور على طرق أكثر كفاءة في استهلاك الوقود لتقليل الانبعاثات والتكاليف عندما تحتاج إلى القيادة.

وأضاف بريتن: "يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في مواجهة التحديات التي تواجه أوروبا اليوم، نحن لا نزال ملتزمين بربط الأشخاص بالمعلومات المناسبة وذات الصلة والقابلة للتنفيذ في الوقت المناسب عندما يحتاجون إليها بشدة ".