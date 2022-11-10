شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية ترسو بنجاح مع محطة الفضاء الدولية رغم مشكلة مجموعة الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من نشر واحدة فقط من مجموعتين للطاقة الشمسية، فقد رست مركبة الفضاء Cygnus التابعة لناسا بنجاح مع محطة الفضاء الدولية (ISS).

أطلقت المركبة الفضائية Cygnus NG-18 غير المأهولة على متن صاروخ Antares من منشأة الطيران Wallops التابعة لناسا في فيرجينيا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضى، وعلى متنها أكثر من 8000 رطل من الإمدادات للطاقم على متن المحطة.

ولكن بعد عدة ساعات من الإطلاق، تم نشر مجموعة واحدة فقط من المصفوفتين الشمسيتين الدائريتين للمركبة الفضائية بشكل صحيح حسبما نقلت Digitartlends.

تساعد المصفوفات في تشغيل المركبة الفضائية التي بنتها شركة نورثروب جرومان، وهكذا عندما كانت السيارة تشق طريقها إلى محطة الفضاء الدولية، قررت ناسا إجراء فحوصات على استقرار وحالة Cygnus قبل أن تقرر ما إذا كانت ستحاول إجراء الالتحام.

تم اتخاذ القرار للمضي قدمًا كالمعتاد وفي الساعة 5:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء، استخدمت رائدة الفضاء في ناسا نيكول مان الذراع الروبوتية Canadarm2 للمحطة لالتقاط مركبة فضائية تقترب.

ثم تولى مركز التحكم في المهمة في هيوستن زمام الأمور ، وأمر الذراع بتدوير Cygnus إلى اتجاه التثبيت الخاص به قبل توجيهه للالتحام في منفذ الوحدة النمطية للمحطة الفضائية. سيدخل رواد الفضاء قريبًا المركبة الفضائية لبدء نقل الإمدادات إلى المحطة.

يعد الفواق مع Cygnus حدثًا نادرًا حيث مرت 17 مهمة سابقة إلى محطة الفضاء الدولية منذ أول مهمة في عام 2013 دون وقوع حوادث. مرة واحدة فقط فشل Cygnus في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، لكن ذلك كان بسبب انفجار صاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه في عام 2014.

لم يتضح بعد سبب فشل نشر المجموعة الشمسية الثانية للمركبة الفضائية، على الرغم من ارتياح المهندسين لأن الالتحام كان ممكنًا دون أي صعوبات واضحة. ستستمر شركة Northrop Grumman و NASA في فحص المشكلة لمحاولة تحديد سبب بقاء المصفوفة الثانية مغلقة.

ستبقى المركبة الفضائية Cygnus راسية في محطة الفضاء الدولية حتى أواخر يناير، عندما تغادر وتحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.