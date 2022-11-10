شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قمر GOCE الأوروبى؟ وكيف سقط من الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط القمر الصناعي الأوروبي GOCE على الأرض في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من عام 2013، ويعد GOCE هو اختصار لحقل الجاذبية ومستكشف دوران المحيط المستقر، حيث كانت مهمته تحديد مجال الجاذبية الأرضية، وبالفعل قام GOCE بهذا لمدة أربع سنوات حتى نفد الوقود.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، لم تكن أجهزة التحكم متأكدة من المكان الذي سيعود إليه GOCE إلى الأرض أو يبقى في المدار.

يشعر بعض الناس بالقلق من احتمال اصطدامها بمنطقة مأهولة بالسكان، ومع ذلك ، تحطمت المركبة الفضائية الصغيرة في الغلاف الجوي ولم تسبب أي أضرار في الممتلكات.

انهار حوالي 50 ميلا فوق جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي، ووصفت وكالة الفضاء الأوروبية المهمة بأنها ناجحة، حيث استمرت GOCE لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا.

كما أظهر القمر الصناعى اختلافات طفيفة في جاذبية الأرض، ورسم خرائط لبنية قشرة الأرض وغطاءها، وتتبع تيارات المحيطات.