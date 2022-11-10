شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر جبل جليدى فى العالم ينجرف بعيدا عن القارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صورة جديدة أنه بعد الانجراف ببطء حول القارة القطبية الجنوبية لأكثر من عام، يمكن أن يوضع أكبر جبل جليدي في العالم قريبا على مسار متسارع نحو زواله في نهاية المطاف، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

ويبلغ طول لوح الجليد العملاق، المعروف باسم A-76A، حوالي 84 ميلا (135 كيلومترا) وعرضه 16 ميلا (26 كيلومترا). إنه أكبر جزء من أكبر جبل جليدي سابق في العالم، بحجم رود آيلاند A-76، والذي انفصل عن الجانب الغربي من رون الجليد في أنتاركتيكا في مايو 2021 ثم انكسر لاحقا إلى ثلاث قطع: A-76A وA-76B وA-76C.



أكبر جبل جليدى فى العالم

وفي 31 أكتوبر، التقط القمر الصناعي "تيرا" التابع لناسا، صورة لـA-76A تطفو في مصب ممر دريك، وهو ممر مائي عميق يربط المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بين كيب هورن في جنوب إفريقيا وجزر شيتلاند الجنوبية إلى الشمال من شبه جزيرة أنتاركتيكا.

وتُظهر الصورة أن البرج الضخم يتموضع حاليا بين جزيرة الفيل وجزر أوركني الجنوبية في الطرف الجنوبي من الممر، لكن مساره يلمح إلى أنه سيتجه شمالا إلى الممر المائي في الأسابيع المقبلة.

وتم إصدار الصورة على الإنترنت في 4 نوفمبر بواسطة مرصد الأرض التابع لناسا.

وفي العادة، عندما تنجرف الجبال الجليدية إلى ممر دريك، يتم جرها سريعا باتجاه الشرق بفعل تيارات المحيط القوية، قبل أن تُجلد شمالا في مياه أكثر دفئا، حيث تذوب تماما بعد فترة وجيزة، وفقا لمرصد الأرض.

وحتى الآن، قطعت A-76A حوالي 1250 ميلا (2000 كم) منذ انفصالها عن شبه جزيرة أنتاركتيكا في عام 2021 ،وكشفت البيانات التي تم جمعها من قبل المركز الوطني الأمريكي للجليد في يونيو أن A-76A هي تقريبا بنفس الحجم تماما كما كانت عندما انكسرت من برجها الأصلي منذ أكثر من عام، وفقا لمرصد الأرض.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تظل سليمة لفترة أطول لأن ممر دريك يشتهر بإرسال الجبال الجليدية في رحلة باتجاه واحد إلى قبورها المائية، والسبب الرئيسي لذلك هو التيار المحيط بالقطب الجنوبي (ACC)؛ إنه التيار الوحيد الذى يتدفق بالكامل حول العالم، ويحتوي على كمية من الماء أكثر من أي تيار آخر على الأرض.

وينقل ACC، الذي يمتد من الغرب إلى الشرق عبر ممر دريك، ما بين 3400 و5300 مليون قدم مكعب (95 و150 مليون متر مكعب) من المياه كل ثانية، وفقا لبريتانيكا. ونتيجة لذلك، يتم سحب الصخور المتجولة التي تدخل ممر دريك بسرعة بعيدا عن القطب الجنوبي وإلقاءها في المياه الدافئة، حيث تذوب قريبا.

كما أن ACC ليس تيار المحيط الوحيد الذي يساعد في تحديد مصير الجبال الجليدية، وتلعب التيارات الأصغر الأخرى أيضا دورا رئيسيا في التوزيع والتدمير النهائي للكتل الجليدية المتجولة، لكن لا يزال الباحثون يحاولون فهم كيفية ذلك بالضبط.

وفي 19 أكتوبر، كشفت دراسة في مجلة Science Advances أن A68a الذي حطم الرقم القياسي، والذي يحمل لقب أكبر جبل جليدي في العالم لنحو ثلاث سنوات، تمزق إلى النصف بفعل تيارات المحيط القوية بعد تجنب كارثة محتملة بصعوبة، وتصادم مع جزيرة جورجيا الجنوبية في أواخر عام 2020.

وفي ذلك الوقت، فوجئ الباحثون عندما انكسر البرج العظيم فجأة في وسط المحيط، لكن الدراسة كشفت أن التحول المفاجئ في اتجاه وقوة التيارات المجاورة كان السبب في تفكك جبل الجليد الضخم.

ومن غير الواضح حاليا إلى متى ستبقى A-76A في ممر دريك، أين ستنتهي، وكم ستبقى على قيد الحياة بمجرد أن تقذف التيارات المضطربة الكتلة الجليدية شمالا.