شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة تواجه العلامة الرمادية الجديدة لتوثيق حسابات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، وبدء نظامه الأساسي لوسائل التواصل الاجتماعي الذي تم شراؤه حديثًا طرح علامة اختيار رمادية جديدة في محاولة للمساعدة في توضيح الحسابات البارزة التي تم التحقق منها بالفعل، بدأت علامات الاختيار الرمادية الجديدة تختفي من الحسابات المختلفة.

وبناءً على طلب ماسك، ما عليك سوى إلقاء نظرة على محادثة التغريدات هذه بين منتج فيديو الويب ماركيز براونلي وماسك:

في التغريدات اقتبس Brownlee تغريدة سابقة خاصة به وصف فيها علامة الاختيار الرمادية الجديدة وعلامة الاختيار الزرقاء القديمة وتضمن لقطة شاشة لحسابه الخاص عندما كانت لا تزال تحتوي على علامة الاختيار الرمادية الجديدة.

ثم أصدرت تغريدة براونلي المقتبسة عن تلك التغريدة تحديثًا، قائلة إن علامة الاختيار الرمادية الجديدة لحسابه قد اختفت.

ثم رد ماسك على تغريدة براونلي المقتبسة، مؤكداً على ما يبدو ما حدث لعلامات الاختيار الرمادية التي اختفت بعد وقت قصير من طرحها: "لقد اختفت للتو".

يبدو أن هذه التغريدة تشير إلى أن ماسك سيأخذ أسلوب "تغريدة وحذف" أكثر لإضافة ميزات إلى النظام الأساسي - طرحها ثم ربما إزالتها بسرعة، مع القليل من السياق للسبب حسبما نقلت Digitartlends.

كان من الممكن أن تساعد علامة الاختيار الرمادية التي تمت إزالتها (على الأقل قليلاً) على تهدئة المخاوف الأخيرة بشأن انتحال الهوية وتوضيح موقف تويتر بشأن التحقق ، والذي أصبح الأخير مشوشًا بعض الشيء منذ تحرك النظام الأساسي الأخير لفرض رسوم على المستخدمين 8 دولارات شهريًا لشارة الشيك الزرقاء.

بعد كل شيء كان الهدف من الفحص الأزرق في الأصل هو مساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت حسابات الشخصيات العامة هي بالفعل حسابات رسمية لهؤلاء الأشخاص البارزين والعلامات التجارية والمؤسسات.

من المفهوم أن دفع 8 دولارات مقابل هذا الشيك الأزرق قد يربك الأشياء إذا كان بإمكان المستخدمين شراء شيك أزرق دون التحقق من النظام الأساسي، وهو ما قد يكون هو الحال وفقًا لـ Vox.

لم تكن علامة الاختيار الرمادية حلاً مثاليًا لهذه المشكلة، ولكن في غياب مجرد منح مشتركي Twitter Blue نوعًا مختلفًا من الشارة أو مجرد التراجع عن الفكرة الكاملة لفرض شيك أزرق، فستظل علامة الاختيار الرمادية موجودة مفيدة، خاصة بالنسبة للحسابات التي تخص المؤسسات الإخبارية والحكومات.