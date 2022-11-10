شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق هاتف HUAWEI nova Y90 بكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوى لأعمال المستهلك عن اطلاق هاتفها الجديد HUAWEI nova Y90 فى السوق المصرى بمميزات هى الأفضل فى فئته، حيث يأتى الهاتف الجديد ببطارية قوية سعة 5,000 مللى أمبير وتقنية الشحن فائق السرعة بقوة 40 واط وشاشة عرض كاملة مقاس 6.7 بوصة بدون حواف وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعى وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، لذا يأتى الهاتف الجديد ليقدم نفسه كأحد أفضل الاختيارات الموجود ضمن الفئة الاقتصادية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova Y90، والذى يتوفر بألوان أخضرEmerald وأسود Midnight وأزرق Crystal والإستمتاع بخدمات تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وقد تم تزويد هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومعدل لمس يبلغ 270 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام سواء للاستخدام اليومى أو الألعاب. ويبلغ قياس الحواف فائقة النحافة للشاشة 1.05 مم فقط، ما يجعل نسبة شاشة 94% من الحجم الكلى لتجربة بصرية غامرة. إضافةً إلى ذلك، تدعم شاشة HUAWEI nova Y90 مزايا مثل التحكم السلس فى تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكترونى لتوفير تجربة قراءة مريحة ولتعزيز تجربة المشاهدة للمستخدمين.

ويتيح هاتف HUAWEI nova Y90 للمستخدمين شحن البطارية فى غضون دقائق بفضل خاصية الشحن فائق السرعة المستقر والآمن بقوة 40 واط. ويستطيع المستخدمين الاستمتاع باللعب لمدة 2.3 ساعة بعد شحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. إضافةً إلى ذلك، يحتوى هاتف HUAWEI nova Y90 على تقنية مساعدة للحفاظ على صحة البطارية لاكتشاف حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات السريعة فى الوقت المناسب. كما يتضمن ثمانى طبقات من الحماية خلال الشحن السريع وثلاثة عشر طبقة من الحماية خلال الشحن العادي، وطبقة حماية من السخونة الزائدة لمنفذ USB، مما يجعل الشحن سريعاً وذكياً وآمناً.

ويُعدّ عمر البطارية من أهم النقاط التى تحدد أداء الهاتف. ويرث هاتف HUAWEI nova Y90 عمر البطارية طويل الأمد لسلسلة HUAWEI nova Y، فهو مزود ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير (القيمة النموذجية) لتلبية متطلبات الاستخدام المكثف طوال اليوم. وسواء كان يُستخدم الهاتف خلال السفر أو لمشاهدة المسلسلات فى المنزل أو ممارسة الألعاب أو تلقى مكالمات العمل، ويوفر هاتف HUAWEI nova Y90 بطارية تدوم طويلاً تخلصكم من القلق بشأن نفاذ البطارية.

وسيتمكن المستخدمون بفضل سعة التخزين الكبيرة فى هاتف HUAWEI nova Y90 والتى تبلغ 128 جيجابايت، من الحصول على مساحة تخزين كبيرة لتطبيقاتهم أو ألعابهم أو ملفاتهم المفضلة للعمل والدراسة.

كما تم تجهيز HUAWEI nova Y90 بكاميرا رئيسية ذات دقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح للمستخدمين بالتقاط كافة التفاصيل فى الصور. وهناك أيضاً كاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف الذكى بقدرات تصوير ليلى ممتازة بفضل الأداء القوى للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. وتعمل تقنية الوضع الليلى الفائق على التقاط صور ليلية ساطعة وواضحة، مما يوفر جودة صور أعلى والتقاط المزيد من التفاصيل. ويتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بخاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافى المدعم بالذكاء الاصطناعي، والتى يمكنها تحليل المشهد بذكاء وتحديد بُعد الأهداف والأشياء المتحركة أمام الكاميرا فى الوقت الفعلي. وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة غالق العدسة بشكل تكيّفى وتلتقط لقطات سريعة الحركة على الفور. علاوةً على ذلك، يتميز الهاتف بتقنية تصوير الفيديو الأمامي/الخلفى المستمر والتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية. ويأتى أيضاً مع مجموعة متنوعة من قوالب الفيديو المضمنة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.

ويتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y90، حيث يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة والاستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.