شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع جمجمة الديناصور ريكس عمرها حوالى 76 مليون سنة بـ15 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطرح الجمجمة المكتملة تقريبًا لتيرانوسورس ريكس كامل النمو للبيع في نيويورك الشهر المقبل، حيث وصفت بأنها "الكأس النهائي" قطعة أثرية ما قبل التاريخ من المتوقع أن تباع بحوالي 15 مليون دولار، وفقًا للخبراء في Sotheby’s.

تباع الحفرية التي يبلغ وزنها 91 كيلو الملقبة بـ Maximus، في التاسع من ديسمبر من قبل مالكها الذي يرغب في عدم الكشف عن هويته، وفقاً لصحيفة "مترو".

تم التنقيب عن الجمجمة في عامي 2020 و 2021 في مقاطعة هاردينغ بولاية ساوث داكوتا، حيث تم العثور سابقًا على هياكل عظمية أخرى من طراز T-rex.

وصفت كاساندرا هاتون، رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في سوذبيز، المنطقة بأنها "عاصمة العالم لتي ريكس".

أحد أكثر الحيوانات المفترسة المخيفة في تاريخ الكوكب، جاء الديناصور ريكس الأرض قبل 66 مليون سنة، وتم تدمير معظم ما تبقى من رفات الشخص بمرور الوقت بسبب التآكل، لكن خبراء سوثبي قالوا إن الجمجمة كانت اكتشافًا رئيسيًا.

وقالت هاتون إن ثقبين كبيرين في الجمجمة دليلان على قتال كبير، ربما مع تي ريكس آخر، وأضافت: "لا نعرف أن هذا هو سبب موت هذا الحيوان، لكن يمكننا أن نقول إنه خاض معركة كبيرة خلال حياته، ولكن العلامات الموجودة على الجمجمة مثيرة للدراسة "لأنها تعطينا فكرة عن شكل الحياة خلال العصر الطباشيري".

وقال قسم العلوم والثقافة الشعبية في سوذبيز، إن الحفرية التي يبلغ ارتفاعها 2 متر، عمرها حوالي 76 مليون سنة وما زالت تحتوي على معظم عظام الجمجمة الخارجية والعديد من الأسنان.

ومع ذلك، قد لا يتم توجيه هذه العينة إلى مؤسسة بحثية، حيث قالت هاتون: "إنه الكأس النهائي مكانه في منزله".