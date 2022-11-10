شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح ميزة فى ويندوز 11 تسهل العمل مع Apple iCloud.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت Microsoft الآن ميزة لـ Windows 11 تسهل توصيل iCloud الخاص بك بتطبيق Photos على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وقالت الشركة إن تطبيق iCloud لنظام التشغيل Windows سيكون قابلاً للتنزيل من خلال متجر Microsoft كتحديث إضافي لتطبيق Photos ، وسيتم طرحه بالكامل لمستخدمي Windows 11 بحلول نهاية الشهر، وفقا لتقرير digitartlend.

وستسمح هذه الميزة بدمج كل المحتوى الخاص بك من جميع المصادر، بما في ذلك الهاتف والكاميرا وخيارات التخزين السحابية المتنوعة، مثل iCloud Photos وOneDrive، وستتمكن من رؤية جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في معرض واحد على Windows 11، وسيتم أيضًا تصنيف الصور القادمة من iCloud ضمن المجلد الخاص بها لسهولة التعرف عليها.

وللحصول على الميزة، تأكد من تحديث تطبيق Windows 11 Photos الخاص بك إلى أحدث إصدار، ثم قم بتثبيت تطبيق iCloud لـ Windows ، ويمكن القيام بكل ذلك في متجر Microsoft.

وبعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Apple الخاص بك وقم بمزامنة صورك، وسيؤدي هذا إلى إرسال جميع محتويات صور iCloud الخاصة بك إلى تطبيق صور Windows الخاص بك.

إن تكامل iCloud ليس ميزة Apple الوحيدة التي ظهرت مؤخرًا فى Windows 11 ، وفى أواخر الشهر الماضى أرسلت Microsoft نسخة معاينة Windows 11 إلى قناتي Dev و Beta لاختبار ميزة مشابهة لتلك التي شوهدت على macOS و iPadOS ، والتى تسمح لك بتحويل جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي إلى نقطة اتصال محمولة دون الحاجة إلى إشراك جهاز iPhone الخاص بك .

وبالنسبة لمعاينة Windows 11، تتم إضافة هذه الوظيفة إلى تطبيق Phone Link المضمن بالفعل في برنامج Microsoft، والمصيد الوحيد هو أنه سيكون متوافقًا فقط مع عدد محدود من هواتف Samsung الذكية.

وأصدرت Microsoft أيضًا تحديث Windows 11 2022 السنوى فى سبتمبر، والذي يتضمن العديد من الميزات المهنية والإنتاجية كموضوع عام، ومع ذلك، قد تشير بعض الإعلانات الحديثة للعلامة التجارية إلى المزيد من التوافق عبر الأنظمة الأساسية كموضوع للمضى قدمًا.