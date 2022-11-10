شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن تسريح أكثر من 11000 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل "ميتا" على تقليص حجم قوتها العاملة بحوالي 13 % وتركت أكثر من 11000 من موظفيها يذهبون في أول عمليات تسريح جماعي للعمال في تاريخ الشركة، حيث أعلن مارك زوكربيرج عن التسريح الجماعي للعمال في رسالة إلى الموظفين شاركتها ميتا في الأخبار، بالإضافة إلى تقليص حجم فريقها بشكل كبير، وتقوم الشركة أيضًا بخفض الإنفاق التقديري وتمديد تجميد التوظيف حتى الربع الأول من عام 2023.

وتم الإبلاغ عن أخبار التسريح الوشيك لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال، والتي ذكرت أيضًا أن فرق العمل والتوظيف في ميتا ستتضرر بشكل خاص.

كان مارك زوكربيرغ يلمح إلى التخفيضات لبعض الوقت، خلال مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة، حيث قال الرئيس التنفيذي إن ميتا يمكن أن تصبح "مؤسسة أصغر قليلاً" بحلول نهاية عام 2023، كما ورد أنه أمر المديرين بتحديد الأشخاص للتسريح، وأخبر الموظفين أنه من الناحية الواقعية، من المحتمل أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص في الشركة لا ينبغي أن يكونوا هنا، وأوقفت الشركة بالفعل التعيينات الجديدة وقطعت بعض المشاريع، وفقاً لموقع engadget.

كانت ميتا تخسر مليارات الدولارات على استثماراتها في metaverse، حيث خسرت Reality Labs أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2021، وقالت الشركة إنها تتوقع أن تخسر المزيد بشكل كبير في عام 2023، حيث تلقت عائدات إعلانات قيس بوك أيضًا ضربة كبيرة بسبب التغييرات التي أجرتها Apple على قدرات تتبع الإعلانات للتطبيقات.

على الرغم من أن ميتا ستلغي عددًا كبيرًا من الوظائف، فهي ليست شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة التي تسرح العمال في الأشهر الأخيرة، حيث قامت Snap بتسريح حوالي 20 % من قوتها العاملة خلال الصيف، وقامت تويتر مؤخرًا بقطع نصف موظفيها بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة.