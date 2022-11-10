شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن توقف 1300 من محطات سبيس إكس ستارلينك فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت البنية التحتية للاتصالات الفضائية في أوكرانيا لضربة خطيرة مؤخرًا بسبب مشاكل التمويل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

واعتمدت أوكرانيا بشكل كبير على كوكبة Starlink عبر الأقمار الصناعية عبر الإنترنت خلال الغزو الروسي المستمر، الذي بدأ في فبراير، وخدمة Starlink هي أصعب بكثير على الخصم من التغطية التي تبث من الأبراج على الأرض، وفقا لتقرير space التقنى.

لكن الاستمرار في تسخير إشارات Starlink هذه يكلف أموالًا كثيرة، وأدى الغزو إلى استنفاد خزائن الحكومة الأوكرانية بشكل خطير.

وفى الواقع، أظلمت 1300 محطة من محطات Starlink التي يستخدمها الجيش الوطني قبل أسبوعين بفضل الفواتير غير المسددة، حسبما ذكرت شبكة CNN .

وكتبت شبكة سي إن إن: "بدأ انقطاع التيار الكهربائي الأخير في 24 أكتوبر ووصفه شخص مطلع على الوضع بأنه" مشكلة كبيرة "للجيش الأوكراني"، وقال هذا الشخص "المحطات انقطعت بسبب نقص التمويل".

وتم شراء 1300 محطة من شركة بريطانية في مارس، وفقًا لشبكة CNN، وأضاف المنفذ نقلاً عن المصدر الذي لم يذكر اسمه أعلاه ، أن سبيس إكس كانت تتقاضى 2500 دولار من الحكومة الأوكرانية لكل محطة شهريًا.

وهذا أكثر بكثير من 110 دولارات شهريًا التي تتقاضاها SpaceX من عملاء Starlink "العاديين" ولكن أقل من خدمة متخصصة أخرى مثل Starlink Maritime التى توفر تغطية للسفن فى البحر مقابل 5000 دولار شهريًا.

وشهدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث انقطاع التيار الكهربائي وحاولت منعه، وسألت المسؤولين العسكريين البريطانيين في أوائل أكتوبر عما إذا كان بإمكانهم البدء في سداد الفاتورة لكن البريطانيين قرروا في النهاية توجيه مساعداتهم لأوكرانيا في اتجاهات أخرى، وفقًا لشبكة CNN.