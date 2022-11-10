شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوربس: إيلون ماسك باع أسهما من تيسلا بقيمة 3.9 مليار دولار خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع فوربس الشرق الأوسط، أن الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، باع أسهمًا بقيمة 3.9 مليار دولار في تيسلا، حيث باع إيلون ماسك 19.5 مليون سهم من أسهم تيسلا، مقابل 3.9 مليار دولار "قبل حساب الضرائب" على مدى ثلاثة أيام منذ يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري، وفقا لما كشفته هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ويرتفع إجمالى قيمة أسهم شركة تيسلا التي باعها منذ إعلانه الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار في 14 أبريل 2022، إلى 19.3 مليار دولار.

وأغلق سهم تيسلا أمس الأول الثلاثاء، عند أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 191.30 دولار للسهم، فيما انخفضت ثروة ماسك الصافية دون 200 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 24 مايو 2022، والمرة الثانية منذ 1 أكتوبر 2021.

إيلون ماسك يمتلك الآن 445.6 مليون سهم في تيسلا، أو نحو 14% من الشركة، وإذا تم حساب خياراته القابلة للممارسة فستصل حصته إلى 23% تقريبًا.

قدرت فوربس ثروة الرئيس التنفيذي لتيسلا بنحو 197.4 مليار دولار قبل عملية بيع الأسهم الأخيرة، ما يجعله أغنى شخص في العالم.

وقدرت فوربس أن ماسك حصل على 13.3 مليار دولار نقدًا من مبيعات أسهم تيسلا السابقة، واستخدم ذلك لدفع جزء من سعر صفقة تويتر البالغة 44 مليار دولار، وأكدت فوربس، أن ماسك وحده هو من يعرف سبب بيع هذه الأسهم، وربما سيغرد عنه على تويتر في يوم ما.