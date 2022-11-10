شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، 19.5 مليون من أسهم الشركة، بقيمة حوالي 3.95 مليار دولار، بعد أن أكمل شراءه لموقع تويتر، وفقًا للإيداعات التنظيمية التي تم الإعلان عنها، وأظهرت الإيداعات أن ماسك قد تخلص من أسهمه في تسلا بين 4 نوفمبر و 8 نوفمبر، بعد أيام فقط من إتمام صفقته لشراء تويتر.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، باع ماسك ما قيمته حوالي 20 مليار دولار من أسهم تسلا منذ أن كشف عن حصته في تويتر في أبريل، وعرض شراء تويتر في نفس الشهر.

كما باع ماسك ما قيمته 7 مليارات دولار من أسهم تسلا في أغسطس، وأشار في ذلك الوقت إلى أنه كان يجمع نقودًا في حالة إجباره على شراء تويتر.

ووقع ماسك وتويتر في معركة قانونية بشأن استحواذه على المنصة، وقال في مايو إنه كان يعلق الصفقة بسبب مخاوف بشأن حسابات مزيفة.

لكن تولى ماسك أخيرًا إدارة تويتر فى 27 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتسريح آلاف الموظفين، وهو ما قال ماسك إنه ضروري لأن تويتر كان يخسر 4 ملايين دولار يوميًا.

وعلق بعض المعلنين أيضًا الإعلانات على المنصة بسبب مخاوف بشأن القيادة الجديدة لتويتر والدراما التي أحاطت باستحواذ ماسك، ولذلك قد يكون باع ماسك مجموعة أخرى من الأسهم الخاصة بتسلا.