شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جو بايدن: "علاقات" إيلون ماسك مع الدول الأخرى يجب "النظر إليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تعاملات إيلون موسك مع دول خارج الولايات المتحدة "تستحق النظر فيها"، وفي حديثه إلى المراسلين، لم يوضح بايدن ما إذا كان هناك نوع من التحقيق قيد التنفيذ، لكنه أشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر يستحقان مزيدًا من التدقيق.

قال بايدن: "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك و / أو علاقاته الفنية مع الدول الأخرى تستحق النظر". "سواء كان يفعل أي شيء غير لائق أم لا - أنا لا أقترح ذلك. أنا أقترح أن الأمر يستحق النظر إليه وهذا كل ما سأقوله ".

وليس من الواضح بالضبط أي من علاقات ماسك كان بايدن يشير إليها، لكنه ليس أول مسؤول يرفع علاقات ماسك مع دول أخرى كمصدر قلق محتمل حسبما نقلت Engadget.

قال السناتور كريس مورفي إن على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) التحقيق في "تداعيات الأمن القومي" لصفقة ماسك لشراء الشركة.

وأشار مورفي وآخرون إلى استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية وقطر.

لاحظ منتقدون آخرون أن تعاملات تسلا التجارية في الصين قد تجعل من الصعب على ماسك اتخاذ قرارات متعلقة بالمحتوى تؤثر على الدولة، أو أن المسؤولين الحكوميين قد يضغطون عليه لتسليم البيانات.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في يونيو أن "بعض محللي المخابرات الأمريكية ومسؤولي البيت الأبيض هم من بين أولئك الذين يساورهم القلق بشأن احتمال قيام الصين بلف الذراع إذا ما استحوذ ماسك على موقع تويتر".

كما تم انتقاد ماسك على نطاق واسع بسبب التغريدات التي تشير إلى أن "إرادة الشعب" يجب أن تقرر ما إذا كانت أجزاء من أوكرانيا التي سيطرت عليها روسيا يجب أن تصبح جزءًا من روسيا. هدد لاحقًا بالتوقف عن الدفع مقابل خدمة ستارلينك للإنترنت للحكومة الأوكرانية، لكنه تراجع لاحقًا عن التعليقات.