شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط جديدة تجعل من تويتر نظام دفع محلى بين المستخدمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2021، أطلق تويتر ميزة البقشيش داخل التطبيق التي يمكن للأشخاص استخدامها لإرسال الأموال إلى المبدعين ، ولكن يجب أن تكون متصلاً بمعالج دفع تابع لجهة خارجية حتى تعمل، وإذا تحققت رؤية Elon Musk للشبكة الاجتماعية ، فقد يكون لدى Twitter نظام دفع خاص به.

وناقش مالك Twitter الجديد والمدير التنفيذي المؤقت خططه للشبكة الاجتماعية في أسئلة وأجوبة Spaces للمعلنين ، وأحد الأشياء التى كشف عنها هو أنه يتصور مستقبلًا يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية بتويتر ، مما يمكنهم من إرسال الأموال لبعضهم البعض، وفقا لتقرير engadget.

في حين أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن نرى ذلك يحدث، وإذا حدث بالفعل، فقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة قدمت أوراق تسجيل لمعالجة المدفوعات مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأسبوع الماضى.

وفى مناقشة Spaces، تحدث ماسك عن الميزة فيما يتعلق بالمبدعين، وتحدث عن كيف يحتاج موقع الويب إلى تمكين تحقيق الدخل لمنشئى المحتوى لإغرائهم بنشر أعمالهم على المنصة، والآن يمكننا أن نقول لديك رصيد فى حسابك، هل تريد إرسال أموال إلى شخص آخر داخل Twitter؟

وناقش أيضًا كيف سيتمكن المستخدمون من سحب الأموال من Twitter عن طريق ربط حساباتهم المصرفية، ملمحًا إلى نظام مشابه لـ PayPal ، والذي ساعد في إيجاده، وقد تقدم الشركة أيضًا "حسابًا مقنعًا للغاية في سوق المال"، بالإضافة إلى بطاقات الخصم والائتمان، إذا كانت الأمور تسير على ما يرام.

وهذه ليست سوى واحدة من التغييرات التى خططها Musk للشبكة الاجتماعية، وكان اشتراك Twitter Blue الذى تبلغ قيمته 8 دولارات شهريًا والذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى التحقق الفوري من الحساب أحد التغييرات الأولى التي نفذها بعد توليه الشركة، وسيظل تويتر يتحقق من الهيئات الحكومية والمشاهير والناشرين والشخصيات العامة الأخرى بعلامة اختيار "رسمية" رمادية ثانية، لكن الشيكات الزرقاء الكبيرة محجوزة الآن لدفع المشتركين، وبدأت علامة الاختيار غير المدفوعة هذه في الظهور أمس قبل أن يوقف Twitter نشره وسحبه مرة أخرى للتركيز على "الكيانات الحكومية والتجارية" أولاً.