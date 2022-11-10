شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. تم إطلاق Saturn V لأول مرة مع Apollo 4 فى 9 نوفمبر 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 55 عاما، أطلقت ناسا صاروخ ساتورن 5 القوي الجديد في رحلتها الأولى، في 9 نوفمبر 1967، وفقاً لموقع space.

كان طول ساتورن 5 363 قدمًا، ويعتبر هذا أطول من تمثال الحرية، حيث كان أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه في ذلك الوقت، وكانت ناسا بحاجة إلى هذا الصاروخ القوي لإطلاق رواد فضاء إلى القمر، ومع ذلك، فإن إطلاق ساتورن 5 الأول لم يحمل رواد فضاء، لأنه كان مجرد رحلة تجريبية.

أثناء الإطلاق تسبب الصاروخ في إحداث موجة صدمة عالية فاجأت المراقبين القريبين، واهتزت الأرض بشدة لدرجة أنها هزت المباني على بعد أميال، وتسببت كل الاهتزازات في هطول أمطار ضخمة من الغبار والحطام في مركز إطلاق ناسا في فلوريدا.

استغرقت المهمة ثماني ساعات و 36 دقيقة، حيث حمل الصاروخ مركبة فضائية سقطت في المحيط الهادي، بعد عام واحد، وأطلق صاروخ آخر من نوع Saturn V أول رواد فضاء إلى القمر في مهمة Apollo 8،و تم إطلاق جميع مهام Apollo التي تلت ذلك أيضًا على صواريخ Saturn V.

وتم إطلاق آخر صاروخ Saturn V في عام 1973 مع محطة الفضاء Skylab التابعة لناسا.