تكنولوجيا: ابتكار جهاز "قراءة الأفكار" يحلل الموجات الدماغية للمصابين بشلل ويحولها إلى جمل

القاهرة - سامية سيد - أنشأ مجموعة من العلماء جهازا جديدا يمكنه تحليل الموجات الدماغية للمصابين بالشلل في الأطراف والمشاكل في الصوت وتحويلهم إلى جمل على شاشة الكمبيوتر في الوقت الفعلي، وهذه الآلة التي تعتمد على "قراءة العقل" قادرة على فك تشفير نشاط الدماغ، حيث يحاول الشخص بصمت تهجئة الكلمات صوتيًا لإنشاء جمل كاملة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن جهاز التخاطب البديل العصبي لديه القدرة على إعادة الاتصال للأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث أو الكتابة.

أظهرت الأبحاث السابقة أن نظامًا مشابهًا كان قادرًا على فك تشفير ما يصل إلى 50 كلمة، ومع ذلك، كان هذا يقتصر على مفردات محددة وكان على المشارك محاولة نطق الكلمات بصوت عالٍ، الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا، نظرًا لشللهم، لذلك صمم إدوارد تشانج وزملاؤه في جامعة كاليفورنيا بدلة عصبية قادرة على ترجمة نشاط الدماغ إلى أحرف مفردة لتوضيح جمل كاملة في الوقت الفعلي، ثم أظهروا استخدامه في شخص لديه اتصال محدود بسبب شلل حاد في الصوت والأطراف.

وسع الباحثون النهج السابق ليشمل مفردات أكبر من خلال تصميم نظامهم لفك تشفير نشاط الدماغ المرتبط بالأبجدية الصوتية.

كما أنه فى الاختبارات، كان الجهاز قادرًا على فك شفرة نشاط دماغ المتطوع أثناء محاولتهم التحدث بصمت لكل حرف صوتيًا لإنتاج جمل من 1،152 كلمة مفردات بسرعة 29.4 حرفًا في الدقيقة، ومتوسط ​​معدل خطأ في الحرف 6.13%.

ووجد الباحثون، أن النهج معمم على المفردات الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 9000 كلمة، بمتوسط ​​معدل خطأ بنسبة 8.23٪، ويقولون إن النتائج تظهر قدرة الأطراف الاصطناعية العصبية الخاضعة للرقابة بصمت على إنشاء جمل من خلال نهج قائم على التهجئة باستخدام كلمات مشفرة صوتية.

ولعل من بين الجمل التي تم فك تشفيرها بنجاح ، "صباح الخير" ، "ماذا تقصد" ، "أعتقد أن هذا جيد جدًا"، ولكن على الرغم من نجاح الجهاز، حذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات ما إذا كان يمكن استخدام هذا النهج بنجاح في عدد أكبر من المشاركين.